Новости
сегодня, 14:54
Дерзкий Ниссан на Лежневской: поворот налево на красный
ВИДЕОВ распоряжении IN оказалось видео, на котором запечатлен момент дерзкого нарушения. Поток машин останавливается на перекрестке Лежневской и Воронина на красный запрещающий сигнал светофора. Однако, это не мешает продолжить движение водителю синего Ниссан Премьера. Он, не смущаясь, поворачивает налево на улицу Воронина вслед за автомобилем, который на тот момент уже находился на середине перекрестка и завершал маневр.
- оцените новость:
-
(0)
- 820
- 3
Комментарии (3)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Искусственно, на ровном месте, теперь собирают пробки во всех направлениях, ради чего? Кто в выигрыше?
подождал свей очереди и проехал не останавливаясь.