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Новости

сегодня, 14:54

Дерзкий Ниссан на Лежневской: поворот налево на красный

ВИДЕО
В распоряжении IN оказалось видео, на котором запечатлен момент дерзкого нарушения. Поток машин останавливается на перекрестке Лежневской и Воронина на красный запрещающий сигнал светофора. Однако, это не мешает продолжить движение водителю синего Ниссан Премьера. Он, не смущаясь, поворачивает налево на улицу Воронина вслед за автомобилем, который на тот момент уже находился на середине перекрестка и завершал маневр.

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Комментарии (3)

	


	

	

		
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  • 35 минут назад
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							Лучше обратите внимание на новый алгоритм работы светофорв на перекрёстке Радищева-Ташкентская. 
    
Искусственно, на ровном месте, теперь собирают пробки во всех направлениях, ради чего? Кто в выигрыше?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • 32 минуты назад
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										+1
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							Наверное для поворота налево к 308му из центра, - нет? - ехал 1 раз - мне понравилось, но лучше бы стрелку вкорячили, а то кто не знает - тупит - от этого и пробка.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									OfbakcZ								
							
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  • 14 минут назад
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							пробки стали больше, да. но как ни странно я там проезжать стал заметно быстрее. парадокс.
    
подождал свей очереди и проехал не останавливаясь. 
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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