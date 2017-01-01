Дерзкий Ниссан на Лежневской: поворот налево на красный

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В распоряжении IN оказалось видео, на котором запечатлен момент дерзкого нарушения. Поток машин останавливается на перекрестке Лежневской и Воронина на красный запрещающий сигнал светофора. Однако, это не мешает продолжить движение водителю синего Ниссан Премьера. Он, не смущаясь, поворачивает налево на улицу Воронина вслед за автомобилем, который на тот момент уже находился на середине перекрестка и завершал маневр.