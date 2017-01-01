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Новости

17 минут назад

В Ивановской области школьников начнут обучать астрономии

Астрономия вернется в ивановские школы, но с первого января будущего года. Напомним этот предмет , по решению Министерства образования должен был вернуться в программу с 1 сентября. Руководитель областного департамента образования Ольга Антонова на пресс-конференции прокомментировала ситуацию. На данный момент школы не готовы преподавать этот предмет, поскольку не все педагоги физики, на которых возложили эту ответственность, прошли переподготовку. Отсутствуют и учебники. Для того, чтобы обеспечить ими старшеклассников области необходимо 2 миллиона рублей. Поэтому и решили сделать отсрочку. С первого января изучать астрономию будут десятиклассники, курс продолжится в первом полугодии одиннадцатого класса. Предмет будут преподавать один раз в неделю. Объем 35 — часов.




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