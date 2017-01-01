В Иванове на улице Типографской снесли светофор

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Типографская улица лишилась светофора. Правда, ненадолго. Ночью столб, на котором светофор крепился, почему-то упал. Сейчас точная причина ЧП выясняется. Одна из версий случившегося - ночная авария: автомобилист не справился с управлением и врезался в светофор. Организация, которая занимается монтажом инженерного оборудования ООО "Перспектива", обещает поставить его на прежнее место в ближайшее время.