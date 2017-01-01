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сегодня, 13:28
В Иванове на улице Типографской снесли светофор
ВИДЕОТипографская улица лишилась светофора. Правда, ненадолго. Ночью столб, на котором светофор крепился, почему-то упал. Сейчас точная причина ЧП выясняется. Одна из версий случившегося - ночная авария: автомобилист не справился с управлением и врезался в светофор. Организация, которая занимается монтажом инженерного оборудования ООО "Перспектива", обещает поставить его на прежнее место в ближайшее время.
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Комментарии (2)
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- teper2сегодня, 13:37Светофор и лёжа на боку работал - светил то зелёным, то красным светом.
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- Череп17 минут назадобычно когда не справляются остаются следы ДТП. осколки фар и т.д. немного помятый предмет в который врезались. здесь по моему этого нет. светофорный столбик был вставлен примерно на 5 см в опорник и приварен на 2 пластины видимо плохо и он упал. но это чисто мое мнение, утром мимо ехал.