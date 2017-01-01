В Иванове мужчина перевел мошеннику 10 000 рублей за детскую коляску

В отдел МВД России по Октябрьскому району города Иваново с заявлением обратился 31-летний житель областного центра. По словам потерпевшего, на одной из Интернет-площадок он нашел объявление о продаже детской коляски. Условия покупки и цена его устроили, и мужчина перечислил по требованию продавца 10 000 рублей. После банковской операции продавец на связь больше не вышел. Потерпевший ждал обещанный товар, но он так и не пришел. Мужчина обратился в полицию.



В настоящее время по факту мошенничества полицейскими проводится проверка и оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к данному преступлению.

!!! Полицейские рекомендуют соблюдать простые правила безопасности при покупке через Интернет.

1. Если вы нашли объявление или магазин, предлагающий товары по ценам существенно ниже рыночных, имейте в виду, что мошенники часто используют данный прием для привлечения жертв.

Посмотрите стоимость аналогичных товаров на других Интернет-сайтах, она не должна отличаться слишком сильно.

2. Если продавец настаивает на предоплате за товар, особенно с использованием анонимных платежных систем, электронных денег или при помощи банковского перевода на карту, выданную на имя частного лица, нужно понимать, что данная сделка может являться опасной.

Помните о том, что при переводе денег в счет предоплаты вы не имеете никаких гарантий их возврата или получения товара.

3. Если в процессе совершения покупки продавец начинает торопить вас с принятием решения о покупке и оплатой товара, убеждая в том, что если не заказать его сейчас, то цена изменится или товар будет распродан, не поддавайтесь на уговоры и трезво оценивайте свои действия

При наличии любых сомнений откажитесь от покупки.

Сообщает: УМВД по Ивановской области

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