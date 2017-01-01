В Иванове в северной части города до вечера не будет электричества

Список адресов

АО «Ивгорэлектросеть» сообщает о необходимости введения полного ограничения режима передачи электроэнергии 24 августа 2017 года:

1) с 9 до 17 часов:



в многоквартирных домах:

- ул. 9-я Минеевская, 43, 45;

- ул. Фрунзе, 81, 83, 85-а;

- ул. Сормовская, 40, 42

- ул. 2-я Кубанская, 18;

- ул. Генерала Горбатова, 37;

в частных домовладениях в квартале, ограниченном следующими улицами:



- от ул. 4-й Кубанской до ул. Фрунзе и от ул. 7-й Минеевской до ул. 9-й Минеевской;

- от ул. Задней Балинской до ул. 4-й Балинской и от проезда 1-го Балинского до ул. 2-й Талицкой;



- от ул. Фрунзе до ул. 2-ой Волгоградской и от ул. 3-ей Минеевской до



ж/д линии;

в частных домовладениях:



- по ул. Продольной: 5 – 33 и 4 – 12, 24, 30;

- по ул. Собинова: 1, 1-а, 15;

- по ул. 2-й Продольной: 3 – 17 (нечётные);

- по ул. Свободы: 2, 2-а, 2-б, 2-г;

- по ул. Щорса, 8;

Светофоры: ул. Фрунзе - ул. 8-я Минеевская

2) с 8 до 17 часов:

в многоквартирных домах:

- ул. Калинина, 6, 8;

в частных домовладениях в квартале, ограниченном следующими улицами:



- от ул. Лежневской и ул. Лазарева до ул. Кудряшова и ул. 1-ой Газетной и от ул. 1-ой Южной до ул. 1-ой Земледельческой;

3) с 9 до 15 часов:



в многоквартирных домах:

- пр. Институтский, 1, 3;

- ул. П.Коммуны, 67-а

в связи с ремонтными работами на объектах электросетевого хозяйства АО «Ивгорэлектросеть».



При поступлении от метеослужбы штормовых сообщений плановые ремонтные работы могут быть отменены!



Оперативное информирование населения о произошедших аварийных отключениях в электрических сетях осуществляется по телефонам Аварийной службы – 37-01-26 и 37-60- 21. А также по телефону «горячей линии» - 35-39- 62.



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