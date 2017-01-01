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Новости

12 минут назад

В Ивановской области детское питание подорожало на 40 %

Сегодня в областном правительстве прошло заседание, на котором обсуждался рост цен на продовольственном рынке. Подорожали картофель, морковь и апельсины. Чиновники говорили о том, что ивановской продукции на полках магазинов больше не стало. Региональные торговые сети поддерживают местных производителей, а федеральные зачастую нет. Одним из самых животрепещущих вопросов стало детское питание: в некоторых магазинах молочные смеси подорожали сразу на 40 %. Чиновники обещают принять необходимые меры в сдерживании роста цен.

Подробности с заседания - в вечерних выпусках программы Губерния.



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Комментарии (1)

	


	

	

		
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									fox								
							
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  • 8 минут назад
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							какая прелесть. Ничего не выйдет, это бизнес. И ничего с этим сделать нельзя, т.к. всё делается  в бизнесе во имя прибыли. Не важно на чём её будут делать.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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