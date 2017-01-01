В Ивановской области детское питание подорожало на 40 %

Сегодня в областном правительстве прошло заседание, на котором обсуждался рост цен на продовольственном рынке. Подорожали картофель, морковь и апельсины. Чиновники говорили о том, что ивановской продукции на полках магазинов больше не стало. Региональные торговые сети поддерживают местных производителей, а федеральные зачастую нет. Одним из самых животрепещущих вопросов стало детское питание: в некоторых магазинах молочные смеси подорожали сразу на 40 %. Чиновники обещают принять необходимые меры в сдерживании роста цен.

Подробности с заседания - в вечерних выпусках программы Губерния.

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