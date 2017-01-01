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Коммунисты выйдут на площадь Ленина в Иванове на митинг несмотря на запреты
Как сообщает ивановский горком КПРФ, 25 августа в 16:00 в Иванове состоится митинг «Поколению детей войны – государственную поддержку и защиту».
Митинг состоится на площади Ленина.
Первый секретарь Ивановского обкома КПРФ Владимир Кленов заявил о стремлении местных чиновников сорвать запланированный коммунистами митинг в поддержку поколения «детей войны»: "Господа Шарыпов (глава города Иванова) и Нестеров (руководитель Департамента внутренней политики), перекладывая друг на друга ответственность за отказ в проведении митинга, были не в состоянии внятно ответить на вопрос, какая общественная организация будет проводить пикет в течение целого дня на площади в центре города".
Митинг состоится на площади Ленина.
Первый секретарь Ивановского обкома КПРФ Владимир Кленов заявил о стремлении местных чиновников сорвать запланированный коммунистами митинг в поддержку поколения «детей войны»: "Господа Шарыпов (глава города Иванова) и Нестеров (руководитель Департамента внутренней политики), перекладывая друг на друга ответственность за отказ в проведении митинга, были не в состоянии внятно ответить на вопрос, какая общественная организация будет проводить пикет в течение целого дня на площади в центре города".
Владимир Витальевич призвал коммунистов, сторонников, "детей войны" организованно и дружно выйти на митинг 25 августа и "...заявить завравшимся чиновникам, что мы мирные люди, но сумеем заставить их уважать наше право на достойную жизнь, на процветание своей страны".
Администрация города Иванова настойчиво не согласовывает проведение другого митинга (назначенного на 27 августа в 11:00) на любой из площадей города (пл.Ленина, пл.Революции, пл.Победы, пл.Пушкина) - митинга против "мусорного сбора".
При этом 23 августа без конфликтов на площади Революции в Иванове был проведен митинг в память жертв расстрела рабочих в 1915 году.
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Комментарии (1)
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- lmmny50 минут назадКАКИЕ МОЛОДЦЫ ВСЁ ПРАВИЛЬНО НЕЧЕГО С ЗАВРАВШИМИСЯ СОГЛАСОВЫВАТЬ ПРИДУТ ЛЮДИ В ЗАЩИТУ СВОИХ ПРАВ,И ИНТЕРЕСОВ А НЕ В ЗАЩИТУ КАБАНОВА, СВЕРЧКОВА,ИЛЬЮШКИНА,ЧУЖБИНКИНА И ПРОЧИХ ВЗЯТОЧНИКОВ И ВОРОВ.ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ ЗА ЛЮДЕЙ ПЕРЕСТАЛИ СЧИТАТЬ ПОДДЕРЖИВАЮ.