Коммунисты выйдут на площадь Ленина в Иванове на митинг несмотря на запреты

Как сообщает ивановский горком КПРФ, 25 августа в 16:00 в Иванове состоится митинг «Поколению детей войны – государственную поддержку и защиту».Митинг состоитсяПервый секретарь Ивановского обкома КПРФ Владимир Кленов заявил о стремлении местных чиновников сорвать запланированный коммунистами митинг в поддержку поколения «детей войны»: "глава города Ивановаруководитель Департамента внутренней политики".

Владимир Витальевич призвал коммунистов, сторонников, "детей войны" организованно и дружно выйти на митинг 25 августа и "...заявить завравшимся чиновникам, что мы мирные люди, но сумеем заставить их уважать наше право на достойную жизнь, на процветание своей страны".

Администрация города Иванова настойчиво не согласовывает проведение другого митинга (назначенного на 27 августа в 11:00) на любой из площадей города (пл.Ленина, пл.Революции, пл.Победы, пл.Пушкина) - митинга против "мусорного сбора".

При этом 23 августа без конфликтов на площади Революции в Иванове был проведен митинг в память жертв расстрела рабочих в 1915 году.