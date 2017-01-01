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сегодня, 11:48
В распоряжении редакции IN оказалось видео вчерашнего жесткого ДТП на проспекте Текстильщиков
В 16-50 на регулируемом перекрестке пр.Текстильщиков - ул. Кудряшова мужчина 1944 г.р. управляя а/м ГАЗ-24 при повороте налево, совершил столкновение с движущимся во встречном направлении а/м Форд Фьюжн под управлением молодого человека 1998 г.р.
ВИДЕО момента столкновения
В результате ДТП оба водителя с травмами головы, ссадинами головы после оказания медицинской помощи оставлены на месте ДТП. Водитель а/м ГАЗ-24 трезв, у водителя а/м Форд взяты биологические анализы (без признаков алкогольного опьянения).
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Комментарии (5)
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- Сосновский34 минуты назадВолга решила , что Форд не надо пропускать
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- Serh24 минуты назадоба на желтый выскочили.
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- Peshehod21 минуту назадФорд, вроде бы быстро ехал...
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- РЕМАРКа18 минут назадну Волга явно не права!
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- OfbakcZ13 минут назадоба решили на желтый проскочить