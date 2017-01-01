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Новости

сегодня, 11:48

В распоряжении редакции IN оказалось видео вчерашнего жесткого ДТП на проспекте Текстильщиков

ВИДЕО момента столкновения

В 16-50 на регулируемом перекрестке пр.Текстильщиков - ул. Кудряшова мужчина 1944 г.р. управляя а/м ГАЗ-24 при повороте налево, совершил столкновение с движущимся во встречном направлении а/м Форд Фьюжн под управлением молодого человека 1998 г.р.
В результате ДТП оба водителя с травмами головы, ссадинами головы после оказания медицинской помощи оставлены на месте ДТП. Водитель а/м ГАЗ-24 трезв, у водителя а/м Форд взяты биологические анализы (без признаков алкогольного опьянения). 

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Комментарии (5)

	


	

	

		
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									Сосновский								
							
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  • 34 минуты назад
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										0
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							Волга решила , что Форд не надо пропускать								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Serh								
							
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  • 24 минуты назад
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										+1
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							оба на желтый выскочили.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Peshehod								
							
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  • 21 минуту назад
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										+1
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							Форд, вроде бы быстро ехал...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									РЕМАРКа								
							
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  • 18 минут назад
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										0
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							ну Волга явно не права!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									OfbakcZ								
							
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  • 13 минут назад
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							оба решили на желтый проскочить								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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