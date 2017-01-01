В распоряжении редакции IN оказалось видео вчерашнего жесткого ДТП на проспекте Текстильщиков

ВИДЕО момента столкновения

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В 16-50 на регулируемом перекрестке пр.Текстильщиков - ул. Кудряшова мужчина 1944 г.р. управляя а/м ГАЗ-24 при повороте налево, совершил столкновение с движущимся во встречном направлении а/м Форд Фьюжн под управлением молодого человека 1998 г.р.В результате ДТП оба водителя с травмами головы, ссадинами головы после оказания медицинской помощи оставлены на месте ДТП. Водитель а/м ГАЗ-24 трезв, у водителя а/м Форд взяты биологические анализы (без признаков алкогольного опьянения).