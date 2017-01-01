В Ивановской области за ночь добровольцы «Лизы Алерт» спасли трех потерявшихся в лесу человек

Сначала помогли двум женщинам, а затем уже в совершенно другом районе спасли ветерана ФОТО

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Сообщение о срочном выезде появилось накануне в районе восьми вечера в группе «Лизы Алерт». Две женщины пропали между деревнями Авдеево и Михалково Шуйского района. Они были на связи. Добровольцы оперативно собрались в Кохме и отправились на поиски. Уже к полуночи одна из групп обнаружила женщин, которые отправились по домам.Во время поисков поступила еще одна ориентировка, что на границе Пучежского и Верхнеландехского районов, около деревни Федотово, пропал 91-летний дедушка. После вызволения женщин из леса, часть групп отправилась туда на поиски.Вот, что пишут в официальной группе «Лизы Алерт»: «Виктор Михайлович, ветеран Великой отечественной войны был найден поисковой группой, вынесен к машине скорой помощи на носилках, осмотрен врачами, отпущен домой. Экипажи возвращаются по домам».