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Новости

39 минут назад

В Ивановской области за ночь добровольцы «Лизы Алерт» спасли трех потерявшихся в лесу человек

Сначала помогли двум женщинам, а затем уже в совершенно другом районе спасли ветерана ФОТО
Сообщение о срочном выезде появилось накануне в районе восьми вечера в группе «Лизы Алерт». Две женщины пропали между деревнями Авдеево и Михалково Шуйского района. Они были на связи. Добровольцы оперативно собрались в Кохме и отправились на поиски. Уже к полуночи одна из групп обнаружила женщин, которые отправились по домам.

Во время поисков поступила еще одна ориентировка, что на границе Пучежского и Верхнеландехского районов, около деревни Федотово, пропал 91-летний дедушка. После вызволения женщин из леса, часть групп отправилась туда на поиски.

Вот, что пишут в официальной группе «Лизы Алерт»: «Виктор Михайлович, ветеран Великой отечественной войны был найден поисковой группой, вынесен к машине скорой помощи на носилках, осмотрен врачами, отпущен домой. Экипажи возвращаются по домам».

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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									Медведь								
							
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  • 37 минут назад
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    • 
										+1
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							Ветерану Здоровья!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									verden								
							
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  • 35 минут назад
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										+1
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							так эти ребята потом еще и на работу утром пошли. Просто герои! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									lmmny								
							
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  • 13 минут назад
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										+1
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							Да что уж за необходимость в таком возрасте 91 год  идти в лес одному . Ребятам огромное СПАСИБО!!  								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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