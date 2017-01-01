Новости
В Шуе мужчина проснулся запертым в торгово-офисном здании и обокрал вино-водочный магазин
Торговая точка с алкогольной продукцией находится на первом этаже офисного здания. На место преступления выехала следственно-оперативная группа. Эксперт-криминалист изъял следы пальцев рук предполагаемого преступника. Также полицейские опросили персонал торговой точки. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого – ранее судимого 39-летнего жителя Шуйского района.
Полицейскими установлены обстоятельства происшествия: покупатель в состоянии алкогольного опьянения пришел за спиртным, но, не дойдя до двери вино-водочного магазина, уснул под лестницей в фойе здания. В конце рабочего дня продавец, не заметив мужчину, заперла дверь и ушла домой. Когда фигурант проснулся, вскрыл пластиковую дверь и проник в торговую точку. Похитив из магазина алкоголь, сигареты и 45 тысяч рублей, подозреваемый скрылся через запасной выход магазина.
В настоящее время следственным подразделением возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража).
Сообщает: УМВД по Ивановской области
- оцените новость:
-
(0)
- 314
- 1
тестеру - премию в размере 45тр и ведро бухла!
А теперь серьёзно - часть 2я? их было двое? - Они снаружи дверь взломали? Вы серьёзно? - Тут с натягом 1я - так как ХАЛАТНОСТЬ сотрудников привела к ОТКРЫТОМУ хищению, НЕ КРУПНОГО - крупный от 250тр
- Следственные органы перевозбудились от пойманного на халяву пьяницы.