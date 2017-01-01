В Шуе мужчина проснулся запертым в торгово-офисном здании и обокрал вино-водочный магазин

Торговая точка с алкогольной продукцией находится на первом этаже офисного здания. На место преступления выехала следственно-оперативная группа. Эксперт-криминалист изъял следы пальцев рук предполагаемого преступника. Также полицейские опросили персонал торговой точки. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого – ранее судимого 39-летнего жителя Шуйского района.

Полицейскими установлены обстоятельства происшествия: покупатель в состоянии алкогольного опьянения пришел за спиртным, но, не дойдя до двери вино-водочного магазина, уснул под лестницей в фойе здания. В конце рабочего дня продавец, не заметив мужчину, заперла дверь и ушла домой. Когда фигурант проснулся, вскрыл пластиковую дверь и проник в торговую точку. Похитив из магазина алкоголь, сигареты и 45 тысяч рублей, подозреваемый скрылся через запасной выход магазина.

В настоящее время следственным подразделением возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража).

Сообщает: УМВД по Ивановской области







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