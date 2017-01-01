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Новости

57 минут назад

В Шуе мужчина проснулся запертым в торгово-офисном здании и обокрал вино-водочный магазин

Торговая точка с алкогольной продукцией находится на первом этаже офисного здания. На место преступления выехала следственно-оперативная группа. Эксперт-криминалист изъял следы пальцев рук предполагаемого преступника. Также полицейские опросили персонал торговой точки. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого – ранее судимого 39-летнего жителя Шуйского района.

Полицейскими установлены обстоятельства происшествия: покупатель в состоянии алкогольного опьянения пришел за спиртным, но, не дойдя до двери вино-водочного магазина, уснул под лестницей в фойе здания. В конце рабочего дня продавец, не заметив мужчину, заперла дверь и ушла домой. Когда фигурант проснулся, вскрыл пластиковую дверь и проник в торговую точку. Похитив из магазина алкоголь, сигареты и 45 тысяч рублей, подозреваемый скрылся через запасной выход магазина.

В настоящее время следственным подразделением возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража).

Сообщает: УМВД по Ивановской области





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Комментарии (1)

	


	

	

		
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									Медведь								
							
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  • 39 минут назад
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										+1
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							а про сигнализацию они что нибудь слышали?
    
тестеру - премию в размере 45тр и ведро бухла!
    
А теперь серьёзно - часть 2я? их было двое? - Они снаружи дверь взломали? Вы серьёзно? - Тут с натягом 1я - так как ХАЛАТНОСТЬ сотрудников привела к ОТКРЫТОМУ хищению, НЕ КРУПНОГО - крупный от 250тр
    
- Следственные органы перевозбудились от пойманного на халяву пьяницы.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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