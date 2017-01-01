В Иванове в субботу состоится всеобщая перекличка

Переклички для ивановских учеников пройдут в последнюю субботу августа во всех муниципальных общеобразовательных школах города Иванова.

26 августа для учащихся 1-5 классов перекличка начнется в 10.00, для учащихся 6-11 классов – в 12.00. В гимназии № 3 перекличка пройдет соответственно в 09.00 и 11.00, в школе № 7 ученики 10-х классов соберутся в 16.00.

Всего в новом учебном году за парты сядут более 35 тысяч ивановских школьников, в том числе порядка 4500 первоклассников.





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