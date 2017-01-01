Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 10:29

В Иванове в субботу состоится всеобщая перекличка

Переклички для ивановских учеников пройдут в последнюю субботу августа во всех муниципальных общеобразовательных школах города Иванова.
26 августа для учащихся 1-5 классов перекличка начнется в 10.00, для учащихся 6-11 классов – в 12.00. В гимназии № 3 перекличка пройдет соответственно в 09.00 и 11.00, в школе № 7 ученики 10-х классов соберутся в 16.00.

Всего в новом учебном году за парты сядут более 35 тысяч ивановских школьников, в том числе порядка 4500 первоклассников.




  • оцените новость:
  • (0)
  • 430
  • 1







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (1)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Медведь								
							
    • 
							
  • 46 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							На перекличке спросят - купили Дневник? - 146% ответят - нет, а не выдадут бесплатно?!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    •