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сегодня, 10:29
В Иванове в субботу состоится всеобщая перекличка
Переклички для ивановских учеников пройдут в последнюю субботу августа во всех муниципальных общеобразовательных школах города Иванова.
26 августа для учащихся 1-5 классов перекличка начнется в 10.00, для учащихся 6-11 классов – в 12.00. В гимназии № 3 перекличка пройдет соответственно в 09.00 и 11.00, в школе № 7 ученики 10-х классов соберутся в 16.00.
Всего в новом учебном году за парты сядут более 35 тысяч ивановских школьников, в том числе порядка 4500 первоклассников.
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- Медведь46 минут назадНа перекличке спросят - купили Дневник? - 146% ответят - нет, а не выдадут бесплатно?!