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Новости
57 минут назад
Скандал вокруг митинга в Иванове: "Вместо конструктивного диалога с людьми — политическое жульничество"
Инициаторы митинга против "мусорного сбора" будут судиться с мэрией и проведут митинг на проспекте Ленина
Как мы сообщали ранее, инициативные группы в ряде городов Ивановской области (Иваново, Кинешма, Шуя, Вичуга, Тейково) подали заявления на проведение 27 августа в 11:00 митингов "...за отмену необоснованно высокой оплаты за сбор мусора; за введение новой экономной качественной и удобной системы сбора мусора".
Но только в Иванове между инициативной группой и администрацией города возник конфликт: мэрия отправляет протестующих на Красную Талку, а они настаивают на проведении митинга на любой площади города - пл.Революции, пл.Победы, пл.Пушкина, пл.Ленина.
23 августа прошла согласительная комиссия, в результате которой компромисс не был найден.
"Мы, надеясь на конструктивный диалог, в деталях изложили свою позицию, - пишут инициаторы митинга. - Говорили, что митинг должен пройти в удобном для горожан месте, так как тема волнует в том числе пожилых людей, и им не очень удобно, да и небезопасно добираться к мемориалу Красная Талка. Сам мемориал находится в запущенном состоянии и посылать туда людей просто неприлично. Говорили, что власть по закону должна способствовать организаторам и сделать все, чтобы люди могли собраться в удобном для себе месте и мирно, без экстремистских проявлений, выразить свою волю.
Ответ чиновников был коротким: других мест для проведения митинга мы не согласуем. Просьба привести хотя бы один аргумент, почему нельзя найти в городе другую, более удобную площадку, повисла в воздухе. Аргументов не нашлось.
На этом разговор закончился. Вместо конструктивного диалога с людьми — политическое жульничество".
Инициаторы митинга намерены обратиться в суд, считая что администрация города Иванова препятствует проведению публичного мероприятия.
Митинги за отмену мусорного сбора заявлены на 11:00 27 августа также в Вичуге (перед ДК на ул.Б.Пролетарская,) Тейкове (в районе вокзала), Кинешме (Волжский бульвар, у памятника Ленину), Шуе (около входа у городского парка)
Все они согласованы властями.
При этом митинг 27 августа в Иванове планируется провести на проспекте Ленина, в сквере рядом с цирком, около памятника Фрунзе. Как заявляют инициаторы, "...это специальное отведенное место для публичных мероприятий, согласование администрации города здесь не требуется".
На этом разговор закончился. Вместо конструктивного диалога с людьми — политическое жульничество".
Инициаторы митинга намерены обратиться в суд, считая что администрация города Иванова препятствует проведению публичного мероприятия.
Митинги за отмену мусорного сбора заявлены на 11:00 27 августа также в Вичуге (перед ДК на ул.Б.Пролетарская,) Тейкове (в районе вокзала), Кинешме (Волжский бульвар, у памятника Ленину), Шуе (около входа у городского парка)
Все они согласованы властями.
При этом митинг 27 августа в Иванове планируется провести на проспекте Ленина, в сквере рядом с цирком, около памятника Фрунзе. Как заявляют инициаторы, "...это специальное отведенное место для публичных мероприятий, согласование администрации города здесь не требуется".
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