Скандал вокруг митинга в Иванове: "Вместо конструктивного диалога с людьми — политическое жульничество"

Инициаторы митинга против "мусорного сбора" будут судиться с мэрией и проведут митинг на проспекте Ленина

Ответ чиновников был коротким: других мест для проведения митинга мы не согласуем. Просьба привести хотя бы один аргумент, почему нельзя найти в городе другую, более удобную площадку, повисла в воздухе. Аргументов не нашлось.

На этом разговор закончился. Вместо конструктивного диалога с людьми — политическое жульничество".



Инициаторы митинга намерены обратиться в суд, считая что администрация города Иванова препятствует проведению публичного мероприятия.



Митинги за отмену мусорного сбора заявлены на 11:00 27 августа также в Вичуге (перед ДК на ул.Б.Пролетарская,) Тейкове (в районе вокзала), Кинешме (Волжский бульвар, у памятника Ленину), Шуе (около входа у городского парка)

Все они согласованы властями.

При этом митинг 27 августа в Иванове планируется провести на проспекте Ленина, в сквере рядом с цирком, около памятника Фрунзе. Как заявляют инициаторы, "...это специальное отведенное место для публичных мероприятий, согласование администрации города здесь не требуется".

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