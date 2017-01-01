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Новости

39 минут назад

Жесткое ДТП на Текстильщиков, образовалась большая пробка

ФОТО
Волга и Форд столкнулись сегодня около 17 часов на перекрестке улиц Кудряшова и проспекта Текстильщиков. В данный момент движение затруднено, образовалась большая пробка. На месте работают сотрудники ДПС. Для уточнения информации мы обратились в отделение пропаганды Центра дорожного и технического надзора, пропаганды БДД областного ГИБДД, где нам сообщили, что информации по ДТП нет и рекомендовали перезвонить завтра.

Тем временем очевидцы сообщают, что на месте работали реанимация и ещё одна машина скорой, "реанимация умчала с сиреной в сторону ОКБ".

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