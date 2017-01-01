В Кохме очистят Уводь

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49 минут назад
В Кохме очистят УводьНа встрече с жителями Кохмы главу региона сегодня попросили посодействовать в очистке реки Уводь. Начать с уборки травы и кустов вдоль реки, а затем очистить и само русло. Соответствующее поручение получил глава Кохмы Роман Власов. Первый заместитель председателя правительства Сергей Зобнин будет держать ситуацию под контролем. Подробности - в вечернем выпуске программы "Губерния".
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