Новости
сегодня, 15:53
В Приволжске второй день нет горячей воды
И неизвестно, когда появитсяЖертвами обстоятельств стали 43 дома. По словам местных жителей, горячей воды нет второй день. И в ближайшее время, как заявили корреспонденту IN в ресурсоснабжающей организации - МУП "Приволжское ТЭП" - хорошего ждать не приходится. Предприятие находится на грани банкротства. Причина - многомиллионные долги, в которых виноваты злостные неплательщики. И это не только жители Приволжска, но и частные предприятия (например, "Яковлевская мануфактура"). Когда появится горячая вода - пока неизвестно.
- оцените новость:
-
(0)
- 276
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
сегодня, 11:43В Иванове возбуждены уголовные дела о получении взяток преподавателями одного из ивановских ВУЗов
Один находится в СИЗО, в отношении второго решается вопрос о мере пресечения
-
(0)
- 4814
сегодня, 10:15В Лежневской ЦРБ посетительница избила медсестру
-
(4)
- 2843