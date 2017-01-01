В Приволжске второй день нет горячей воды

И неизвестно, когда появится

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Жертвами обстоятельств стали 43 дома. По словам местных жителей, горячей воды нет второй день. И в ближайшее время, как заявили корреспонденту IN в ресурсоснабжающей организации - МУП "Приволжское ТЭП" - хорошего ждать не приходится. Предприятие находится на грани банкротства. Причина - многомиллионные долги, в которых виноваты злостные неплательщики. И это не только жители Приволжска, но и частные предприятия (например, "Яковлевская мануфактура"). Когда появится горячая вода - пока неизвестно.