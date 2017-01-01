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Новости

8 минут назад

Гособвинитель просит оставить Андрею Кабанову приговор без изменений

Сегодня  в Ивановском областном суде продолжилось рассмотрение апелляционной  жалобы Андрея Кабанова. Он и его адвокаты не согласны с вынесенным  приговором — восемь с половиной лет колонии строгого режима. Считают его  не законным и слишком суровым, не учитывающим смягчающие обстоятельства. В понедельник с речью выступили осужденный и его защитники.

Сегодня — сторона обвинения. Гособвинитель  утверждает, что Кабанов получал деньги именно как должностное лицо (а  не друг, товарищ — на чем настаивают адвокаты экс-чиновника). Жуков его  воспринимал как представителя власти, вышестоящего руководителя. Хотя и,  действительно, не находился в его непосредственном подчинении. Прокурор  не считает приговор суровым. Отмечено, все смягчающие обстоятельства  учтены: личность, семейное положение, состояние здоровья, оснований для изменении меры наказания не усматривается.

Все подробности выступления гособвинителя — в вечернем выпуске программы «Губерния».

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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Иванове возбуждены уголовные дела о получении взяток преподавателями одного из ивановских ВУЗов
				
сегодня, 11:43

				

				В Иванове возбуждены уголовные дела о получении взяток преподавателями одного из ивановских ВУЗов 
								

					Один находится в СИЗО, в отношении второго решается вопрос о мере пресечения				

				

	    			
    
	    				
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