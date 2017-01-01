Гособвинитель просит оставить Андрею Кабанову приговор без изменений

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8 минут назад
Гособвинитель просит оставить Андрею Кабанову приговор без измененийСегодня в Ивановском областном суде продолжилось рассмотрение апелляционной жалобы Андрея Кабанова. Он и его адвокаты не согласны с вынесенным приговором — восемь с половиной лет колонии строгого режима. Считают его не законным и слишком суровым, не учитывающим смягчающие обстоятельства. В понедельник с речью выступили осужденный и его защитники.
Сегодня — сторона обвинения. Гособвинитель утверждает, что Кабанов получал деньги именно как должностное лицо (а не друг, товарищ — на чем настаивают адвокаты экс-чиновника). Жуков его воспринимал как представителя власти, вышестоящего руководителя. Хотя и, действительно, не находился в его непосредственном подчинении. Прокурор не считает приговор суровым. Отмечено, все смягчающие обстоятельства учтены: личность, семейное положение, состояние здоровья, оснований для изменении меры наказания не усматривается.
Все подробности выступления гособвинителя — в вечернем выпуске программы «Губерния».
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