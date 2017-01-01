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Новости

41 минуту назад

Ивановскую улицу отремонтируют за 300 с лишним миллионов

В Кохме обещают реконструировать дорогу по Ивановской улице - по просьбе общественности. Непосредственно работы планируют начать в 2018 году. Пока же проект реконструкции находится на проверке в Госэкспертизе. Согласно этому документу проезжая часть будет расширена, добавят дополнительные полосы, перенесут линии электроосвещения и контактную сеть троллейбусов. Протяженность отремонтированного участка составит 5 км. Предварительная стоимость - 310 миллионов рублей.

Подробности смотрите в вечернем выпуске программы "Губерния".


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							"В октябре 2016 года в венесуэльском городе Сабанетас установили 6-метровую статую Уго Чавеса. Установку оплатила российская компания "Роснефть"."								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Иванове возбуждены уголовные дела о получении взяток преподавателями одного из ивановских ВУЗов
				
сегодня, 11:43

				

				В Иванове возбуждены уголовные дела о получении взяток преподавателями одного из ивановских ВУЗов 
								

					Один находится в СИЗО, в отношении второго решается вопрос о мере пресечения				

				

	    			
    
	    				
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