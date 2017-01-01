Ивановскую улицу отремонтируют за 300 с лишним миллионов

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41 минуту назад
Ивановскую улицу отремонтируют за 300 с лишним миллионовВ Кохме обещают реконструировать дорогу по Ивановской улице - по просьбе общественности. Непосредственно работы планируют начать в 2018 году. Пока же проект реконструкции находится на проверке в Госэкспертизе. Согласно этому документу проезжая часть будет расширена, добавят дополнительные полосы, перенесут линии электроосвещения и контактную сеть троллейбусов. Протяженность отремонтированного участка составит 5 км. Предварительная стоимость - 310 миллионов рублей.
Подробности смотрите в вечернем выпуске программы "Губерния".
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- kx_45633 минуты назад"В октябре 2016 года в венесуэльском городе Сабанетас установили 6-метровую статую Уго Чавеса. Установку оплатила российская компания "Роснефть"."
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