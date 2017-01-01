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Новости

сегодня, 14:40

В Ивановском районе демонтируют незаконные рекламные конструкции

ФОТО
Управление экономики и предпринимательства администрации Ивановского района продолжает демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций. Об этом сообщает в своем Твиттере глава района Сергей Низов. Также известно, что убрано уже 5 щитов, которые переданы на хранение в специализированную организацию.


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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Иванове возбуждены уголовные дела о получении взяток преподавателями одного из ивановских ВУЗов
				
сегодня, 11:43

				

				В Иванове возбуждены уголовные дела о получении взяток преподавателями одного из ивановских ВУЗов 
								

					Один находится в СИЗО, в отношении второго решается вопрос о мере пресечения				

				

	    			
    
	    				
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