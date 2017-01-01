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сегодня, 14:40
В Ивановском районе демонтируют незаконные рекламные конструкции
ФОТОУправление экономики и предпринимательства администрации Ивановского района продолжает демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций. Об этом сообщает в своем Твиттере глава района Сергей Низов. Также известно, что убрано уже 5 щитов, которые переданы на хранение в специализированную организацию.
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