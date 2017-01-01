Для предстоящей зимы заготовили больше пескосоляной смеси, чем в прошлом году

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52 минуты назад
Для предстоящей зимы заготовили больше пескосоляной смеси, чем в прошлом годуВ Иванове полным ходом идут работы по заготовке пескосоляной смеси. Сейчас на базу завозят песок и смешивают его с солью. По словам чиновников, прошлая зима оказалось затяжной, поэтому смеси не хватило, пришлось закупать еще. Этот момент был учтен. Предстоящей зимой на дороги и тротуары "потратят" 35 тысяч тонн песка и соли. Это чуть больше, чем в прошлом году.
Подробности смотрите в вечернем выпуске программы "Губерния".
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