Сегодня в Иванове сотрудники ГИБДД ловили должников

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Сегодня в Иванове сотрудники ГИБДД и судебные приставы рейдовали должников. Инспекторы останавливали машины, а сотрудники УФССП приглашали водителей в свой мобильный пункт для проверки. Общая сумма взысканных долгов - 43 тысячи рублей. Тот, кто не смог оплатить свой штраф на месте, получил повестку к судебным приставам. Если кто-то из водителей все-таки не проявит гражданскую сознательность, ему грозит двойная сумма штрафа или арест на 15 суток.