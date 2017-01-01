Сегодня в Иванове сотрудники ГИБДД ловили должников

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сегодня, 13:19
Сегодня в Иванове сотрудники ГИБДД ловили должниковСегодня в Иванове сотрудники ГИБДД и судебные приставы рейдовали должников. Инспекторы останавливали машины, а сотрудники УФССП приглашали водителей в свой мобильный пункт для проверки. Общая сумма взысканных долгов - 43 тысячи рублей. Тот, кто не смог оплатить свой штраф на месте, получил повестку к судебным приставам. Если кто-то из водителей все-таки не проявит гражданскую сознательность, ему грозит двойная сумма штрафа или арест на 15 суток.
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Комментарии (1)
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- Игорь Зверев18 минут назадБез слова "рейдовали", видимо, никак нельзя было обойтись, написав по-русски.
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