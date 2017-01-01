Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 13:19

Сегодня в Иванове сотрудники ГИБДД ловили должников

Сегодня в Иванове сотрудники ГИБДД и судебные приставы рейдовали должников. Инспекторы останавливали машины, а сотрудники УФССП приглашали водителей в свой мобильный пункт для проверки. Общая сумма взысканных долгов - 43 тысячи рублей. Тот, кто не смог оплатить свой штраф на месте, получил повестку к судебным приставам. Если кто-то из водителей все-таки не проявит гражданскую сознательность, ему грозит двойная сумма штрафа или арест на 15 суток.

  • оцените новость:
  • (0)
  • 538
  • 1







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (1)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Игорь Зверев								
							
    • 
							
  • 18 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Без слова "рейдовали", видимо, никак нельзя было обойтись, написав по-русски.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Иванове возбуждены уголовные дела о получении взяток преподавателями одного из ивановских ВУЗов
				
сегодня, 11:43

				

				В Иванове возбуждены уголовные дела о получении взяток преподавателями одного из ивановских ВУЗов 
								

					Один находится в СИЗО, в отношении второго решается вопрос о мере пресечения				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2601						
    •