В Иванове мужчина украл 10 литров вина и немедленно его выпил

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В Иванове расследуется уголовное дело по факту грабежа. Полицейскими установлено, что преступление произошло в одном из винных магазинов, расположенных по улице Суворова областного центра. Мужчина схватил с прилавка 10-литровую коробку вина и скрылся. Продавец торговой точки обратилась в полицию.По подозрению в совершении преступления сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан 27-летний житель областного центра. Значительную часть похищенного алкоголя на момент задержания фигурант успел выпить. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба регионального УМВД.