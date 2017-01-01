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Новости

45 минут назад

В Иванове мужчина украл 10 литров вина и немедленно его выпил

В Иванове расследуется уголовное дело по факту грабежа. Полицейскими установлено, что преступление произошло в одном из винных магазинов, расположенных по улице Суворова областного центра. Мужчина схватил с прилавка 10-литровую коробку вина и скрылся. Продавец торговой точки обратилась в полицию.

По подозрению в совершении преступления сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан 27-летний житель областного центра. Значительную часть похищенного алкоголя на момент задержания фигурант успел выпить. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба регионального УМВД.



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									Сосновский								
							
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  • 13 минут назад
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										+1
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							все по плану - украл, выпил , в тюрьму 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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