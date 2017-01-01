В Пучеже перевернулась лодка с рыбаками, один из них погиб

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Лодка, в которой находились рыбаки, перевернулась вчера в 500-х метрах от берега в Пучежском районе. Один из них сумел добраться до суши, а второй остался в воде. Спасшийся рыбак и указал предполагаемый район поисков. Также выяснилось, что на Волге в момент рыбной ловли была сильная волна, друзья просто не смогли справиться с лодкой. Вопреки всем правилам товарищи находились в ней без спасательных жилетов.В 100 метрах от берега, в водорослях, был обнаружен труп мужчины, который доставили на берег. Утонувший был опознан спасшимся рыбаком и передан полицейским. Об этом сообщает управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности Ивановской области.