В Иванове возбуждены уголовные дела о получении взяток преподавателями одного из ивановских ВУЗов

Один находится в СИЗО, в отношении второго решается вопрос о мере пресечения

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Следственным отделом по Фрунзенскому району г. Иваново СУ СК России по Ивановской области возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору).В совершении особо тяжких преступлений подозреваются педагоги из числа высшего преподавательского состава ФГБОУ ВО «Ивановский государственный энергетический университет». По нашим данным, это Михаил Шурыгин, возглавляющий профком ВУЗа, и Евгений Авдюнин.Проведёнными оперативно-розыскными мероприятиями и первоначальными следственными действиями установлено, что в июне 2017 года педагог получил от двух студентов 600 долларов США (более 34 тыс. руб.) и 1000 долларов США (58 тыс.руб.) в качестве взяток для себя и соучастника преступления за получение студентами положительных оценок при сдаче экзамена. Впоследствии полученные деньги взяточники разделили между собой.В настоящее время один злоумышленник заключён под стражу. В отношении второго решается вопрос об избрании меры пресечения.Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершённого преступления, определение роли каждого соучастника особо тяжкого деяния, установление иных эпизодов преступной деятельности. Проводится работа по сбору и закреплению доказательств по уголовному делу.Преступления выявлены оперативными службами региональных управлений ФСБ России и МВД России.Предварительное следствие продолжается, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.