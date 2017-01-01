Кузнец из Иванова уже месяц путешествует по стране на велосипеде

И возвращаться пока не собирается - ФОТО

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Елисею Николаеву 27 лет. В путешествии он уже 26 дней, проехал в общей сложности более 2 тысяч километров. Как рассказывают его друзья, с собой взял только палатку и вещи первой необходимости. Маршрут заранее не планировал: ездит от города к городу, общается с местными жителями.Вот что рассказывает об этой авантюре друг Алексея, Даниил