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Кузнец из Иванова уже месяц путешествует по стране на велосипеде
И возвращаться пока не собирается - ФОТОЕлисею Николаеву 27 лет. В путешествии он уже 26 дней, проехал в общей сложности более 2 тысяч километров. Как рассказывают его друзья, с собой взял только палатку и вещи первой необходимости. Маршрут заранее не планировал: ездит от города к городу, общается с местными жителями.
Вот что рассказывает об этой авантюре друг Алексея, Даниил:"Человек ценит уединение. Поэтому очень много работал, чтобы взять сразу 2 месяца отпуска, и уехал. Сейчас направляется к Санкт-Петербургу, побывал в Карелии. Устал, но отступать не хочет - продолжит свое путешествие. Силы воли и духа у него много, так что я уверен, что он справится. А вообще, Елисей - кузнец и хороший сварщик. Любит творить: создает железных драконов, цветы, фигурки - на что фантазии хватает, а ее хватает. Сам собрал велосипед интересный, белый. Не раз ездил с группой поисковиков на места боевых действий, искал погибших солдат. Участвует во всех спортивных соревнованиях общегородских. В общем, мы, его друзья им искренне восхищаемся и ждем его возвращения".
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Комментарии (1)
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- Сергей Шеронов47 минут назадЕсть такое понятие: "Задний ветер". Это ветер который толкает человека вперед, не даёт стоять на месте, искать что-то новое и т.д. Вот и его гонит вперед задний ветер! Удачи ему в пути!