Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

4 минуты назад

В Вичуге молодой человек сбил 90-летнего дедушку

ДТП произошло вчера в 10-30 на ул. 50 лет Октября г. Вичуга. 24-летний молодой человек, управляя автомобилем Пежо 308 сдавал назад и сбил пешехода - 90-летнего мужчину. Пострадавший с ушибом поясничного отдела позвоночника и кисти доставлен в ЦРБ г. Вичуга. Водитель трезв, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.


  • оцените новость:
  • (0)
  • 34
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня