В Вичуге молодой человек сбил 90-летнего дедушку

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4 минуты назад
В Вичуге молодой человек сбил 90-летнего дедушкуДТП произошло вчера в 10-30 на ул. 50 лет Октября г. Вичуга. 24-летний молодой человек, управляя автомобилем Пежо 308 сдавал назад и сбил пешехода - 90-летнего мужчину. Пострадавший с ушибом поясничного отдела позвоночника и кисти доставлен в ЦРБ г. Вичуга. Водитель трезв, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
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