В Иванове женщина получила травму, находясь в машине скорой помощи

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17 минут назад
В Иванове женщина получила травму, находясь в машине скорой помощиПострадавшая - 40-летняя женщина - обратилась за помощью 22 августа в 7-ю горбольницу. Где пояснила, что ушиб мягких тканей головы получила, находясь в карете скоро помощи - при торможении. Проводятся мероприятия по розыску автомобиля, - сообщает пресс-служба областного УГИБДД.
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