В Иванове женщина получила травму, находясь в машине скорой помощи

поделиться ссылкой:



оцените новость:

(1)

302

Пострадавшая - 40-летняя женщина - обратилась за помощью 22 августа в 7-ю горбольницу. Где пояснила, что ушиб мягких тканей головы получила, находясь в карете скоро помощи - при торможении. Проводятся мероприятия по розыску автомобиля, - сообщает пресс-служба областного УГИБДД.