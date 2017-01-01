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Новости

17 минут назад

В Иванове женщина получила травму, находясь в машине скорой помощи

Пострадавшая - 40-летняя женщина - обратилась за помощью 22 августа в 7-ю горбольницу. Где пояснила, что ушиб мягких тканей головы получила, находясь в карете скоро помощи - при торможении. Проводятся мероприятия по розыску автомобиля, - сообщает пресс-служба областного УГИБДД.


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