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Новости

47 минут назад

34-летняя ивановка, которая пропала неделю назад, найдена

ФОТО
Любовь Буркова ушла из дома 15 августа. Неделю о ней не было известий. При том, что Любовь - человек публичный, юрист, которая занимается гражданскими делами, в том числе связанными с транспортной тематикой. Замужем, воспитывает двоих сыновей.

Как стало известно вечером во вторник, Любовь Буркова найдена, она жива, здорова. По словам заместителя начальника отдела информации УМВД по Ивановской области Ирины Лебедевой, женщина проводила время со своими знакомыми в Пустошь Боре. Она была обнаружена в ходе оперативно-розыскных мероприятий, в результате опроса родственников и знакомых. Поиски также вели волонтеры отряда «Лиза Алерт», во многих ивановских интернет-группах были размещены объявления о пропаже жительницы Иванова.




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Комментарии (6)

	


	

	

		
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									Сергей Шеронов								
							
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  • 46 минут назад
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										+1
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							Это залёт! Только людей взбаламутила!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ЙЯdЪ								
							
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  • 41 минуту назад
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										+1
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							Неделю "проводила время" и ни муж ни дети не в курсе? Запойная что ли?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • 36 минут назад
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										0
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							Извините, вы юристов первый раз видите? :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Васька Непутевый								
							
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  • 39 минут назад
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										+1
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							вот погуляла так погуляла со знакомыми! муж.. 2е детей!!!))))) ЮРИСТ!!!)))))
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									mister								
							
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  • 5 минут назад
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							Противно такое наблюдать. Замужняя, с 2-мя детьми неделю где-то "лядствует"								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вета23								
							
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  • 3 минуты назад
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							Зачем вообще было писать!!! Нашлась и нашлась... Все грязное белье на изнанку!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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