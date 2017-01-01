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47 минут назад
34-летняя ивановка, которая пропала неделю назад, найдена
ФОТОЛюбовь Буркова ушла из дома 15 августа. Неделю о ней не было известий. При том, что Любовь - человек публичный, юрист, которая занимается гражданскими делами, в том числе связанными с транспортной тематикой. Замужем, воспитывает двоих сыновей.
Как стало известно вечером во вторник, Любовь Буркова найдена, она жива, здорова. По словам заместителя начальника отдела информации УМВД по Ивановской области Ирины Лебедевой, женщина проводила время со своими знакомыми в Пустошь Боре. Она была обнаружена в ходе оперативно-розыскных мероприятий, в результате опроса родственников и знакомых. Поиски также вели волонтеры отряда «Лиза Алерт», во многих ивановских интернет-группах были размещены объявления о пропаже жительницы Иванова.
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Комментарии (6)
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- Сергей Шеронов46 минут назадЭто залёт! Только людей взбаламутила!
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- ЙЯdЪ41 минуту назадНеделю "проводила время" и ни муж ни дети не в курсе? Запойная что ли?
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- Вахтанг Камикадзе36 минут назадИзвините, вы юристов первый раз видите? :)
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- Васька Непутевый39 минут назадвот погуляла так погуляла со знакомыми! муж.. 2е детей!!!))))) ЮРИСТ!!!)))))
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- mister5 минут назадПротивно такое наблюдать. Замужняя, с 2-мя детьми неделю где-то "лядствует"
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- Вета233 минуты назадЗачем вообще было писать!!! Нашлась и нашлась... Все грязное белье на изнанку!