34-летняя ивановка, которая пропала неделю назад, найдена

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Любовь Буркова ушла из дома 15 августа. Неделю о ней не было известий. При том, что Любовь - человек публичный, юрист, которая занимается гражданскими делами, в том числе связанными с транспортной тематикой. Замужем, воспитывает двоих сыновей.Как стало известно вечером во вторник, Любовь Буркова найдена, она жива, здорова. По словам заместителя начальника отдела информации УМВД по Ивановской области Ирины Лебедевой, женщина проводила время со своими знакомыми в Пустошь Боре. Она была обнаружена в ходе оперативно-розыскных мероприятий, в результате опроса родственников и знакомых. Поиски также вели волонтеры отряда «Лиза Алерт», во многих ивановских интернет-группах были размещены объявления о пропаже жительницы Иванова.