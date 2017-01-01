В Лежневской ЦРБ посетительница избила медсестру

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сегодня, 10:15
В Лежневской ЦРБ посетительница избила медсеструИнцидент произошел сегодня утром в Лежневской ЦРБ, в процедурном кабинете. Пока известно лишь, что туда обратилась молодая женщина с ребенком на руках. Она была на взводе и требовала у медсестры взять кровь ребенка на анализ. После непродолжительного диалога начала наносить удары по лицу сотруднице больницы. Работа процедурного кабинета была приостановлена, пострадавшая обратилась с заявлением в полицию.
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Комментарии (3)
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1 - врачи злы на правительство из-за своей мизерной зарплаты, но вся злость естественно достается пациентам, т.к. перечить первым боятся.
2 - пациенты злы на врачей за повсеместную грубость, непрофессионализм, халатность
3 - ну а правительство ни причем, стоит в сторонке и вваливают все бабло в то, что им действительно нужно, в тех, кто защитит их, когда врачи и пациенты прозреют и увидят истинного виновника всего этого хаоса