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Новости

сегодня, 10:15

В Лежневской ЦРБ посетительница избила медсестру

Инцидент произошел сегодня утром в Лежневской ЦРБ, в процедурном кабинете. Пока известно лишь, что туда обратилась молодая женщина с ребенком на руках. Она была на взводе и требовала у медсестры взять кровь ребенка на анализ. После непродолжительного диалога начала наносить удары по лицу сотруднице больницы. Работа процедурного кабинета была приостановлена, пострадавшая обратилась с заявлением в полицию.

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Комментарии (3)

	


	

	

		
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  • 
								
									fox								
							
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  • сегодня, 10:19
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    • 
										+1
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							вот дура, хуже сделала всем. теперь ещё и раскошелиться за свою глупость придётся.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									cornholio								
							
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  • 48 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							это порочный круг:
    
1 - врачи злы на правительство из-за своей мизерной зарплаты, но вся злость естественно достается пациентам, т.к. перечить первым боятся.
    
2 - пациенты злы на врачей за повсеместную грубость, непрофессионализм, халатность
    
3 - ну а правительство ни причем, стоит в сторонке и вваливают все бабло в то, что им действительно нужно, в тех, кто защитит их, когда врачи и пациенты прозреют и увидят истинного виновника всего этого хаоса								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ЙЯdЪ								
							
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  • 39 минут назад
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    • 
										-1
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							Онажемать третьей степени?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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