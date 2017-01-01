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Новости

сегодня, 18:49

В Ивановской области мужчина получил серьезные ожоги, избавляясь от борщевика

ФОТО

Житель села Писцово Комсомольского района решил обезопасить территорию своего приусадебного участка. У него двое маленьких детей, особенно активно резвится на участке старшая 3-х летняя дочка. Заботливый отец решил очистить огород от опасных зарослей. После вырубки растений, на коже у него выступили многочисленные ожоги.

Отметим, что ситуация с борщевиком в регионе усугубляется год от года. Заросли заполоняют целые поля и подбираются к жилым домам. Уничтожение растений - дорогостоящая многолетняя процедура. Поэтому отражать наступления борщевика никто не спешит.  



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Комментарии (2)

	


	

	

		
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  • 
								
									IvZ								
							
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  • сегодня, 18:59
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    • 
										0
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							Это привет от товарища Сталина. Эта зараза уже и в городе во всю растёт. Такая же фигня и в соседних областях творится, так что не только у нас все плохо.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									DRON8666								
							
    • 
							
  • 27 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
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										0
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							Эта зараза даже в детском городке на Куконковых растёт и дела не у кого  до этого нет.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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