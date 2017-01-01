В Ивановской области мужчина получил серьезные ожоги, избавляясь от борщевика

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Житель села Писцово Комсомольского района решил обезопасить территорию своего приусадебного участка. У него двое маленьких детей, особенно активно резвится на участке старшая 3-х летняя дочка. Заботливый отец решил очистить огород от опасных зарослей. После вырубки растений, на коже у него выступили многочисленные ожоги.

Отметим, что ситуация с борщевиком в регионе усугубляется год от года. Заросли заполоняют целые поля и подбираются к жилым домам. Уничтожение растений - дорогостоящая многолетняя процедура. Поэтому отражать наступления борщевика никто не спешит.

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