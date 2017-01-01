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Новости

42 минуты назад

В Плесе заработал "Форсайт кэмп"

ФОТО
Больше двухсот участников 5 дней будут разрабатывать идеи развития fashion-индустрии -
в Плесе заработал "Форсайт Кэмп". С 22 по 27 августа на базе местного колледжа молодые специалисты будут создавать новую модель рынка для реализации товаров легкой промышленности, в частности - текстильных изделий. Эти идеи и проекты будут использоваться крупными бизнес-структурами, которые выступают партнерами мероприятия. Кэмп организован АСИ. Ранее в стране прошло семь подобных мероприятий



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Комментарии (3)

	


	

	

		
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  • 
								
									Mamon								
							
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  • 27 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
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							Это я чего сейчас прочитал?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • 23 минуты назад
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							Что-что, тоже, что и всегда - "Тихо! Чапай думу думает!". :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Илья Пигалкин								
							
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  • 6 минут назад
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							в данном информационном собщении (между строк) написано что из областного бюджета сфорсацйтили 4 млн рублей на оплату  услуг по найму помещения на фото, гриму и костюму  ведущих, транспортным услугам и хавчику
    

    
на зарплату врачам иди дороги денег нет								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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