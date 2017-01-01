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42 минуты назад
В Плесе заработал "Форсайт кэмп"
ФОТОБольше двухсот участников 5 дней будут разрабатывать идеи развития fashion-индустрии -
в Плесе заработал "Форсайт Кэмп". С 22 по 27 августа на базе местного колледжа молодые специалисты будут создавать новую модель рынка для реализации товаров легкой промышленности, в частности - текстильных изделий. Эти идеи и проекты будут использоваться крупными бизнес-структурами, которые выступают партнерами мероприятия. Кэмп организован АСИ. Ранее в стране прошло семь подобных мероприятий
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