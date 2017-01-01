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Новости

37 минут назад

В Иванове на 66 году ушел из жизни бывший главврач 8-й горбольницы

Департамент здравоохранения Ивановской области выражает глубокие соболезнования родным и близким по поводу смерти Павлюка Михаила Федоровича, бывшего главного врача Городской клинической больницы № 8 г. Иваново, который возглавлял лечебное учреждение 20 лет с 1987 по 2007 годы. Гражданская панихида состоится 23 августа 2017 года в 11 часов 30 минут в Большом ритуальном зале по ул. Парижской Коммуны, д. 145-А.



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