В Ивановской области ждут утилизации 17 затонувших в Волге судов

Минтранс и Минприроды взялись за очистку водных объектов

Минтранс и Минприроды России до 1 ноября текущего года разработают механизм по регулированию порядка очистки водных объектов от затонувших (брошенных) судов с их последующей утилизацией. Это поручение по предложению губернатора Ивановской области Павла Конькова вошло в итоговый протокол совещания о сохранении, предотвращении загрязнения и рациональном использовании реки Волги, которое 8 августа в Волгограде провел Председатель Правительства России Дмитрий Медведев.

Напомним, глава региона Павел Коньков в ходе совещания выступил с предложением по установке специального порядка утилизации затонувших плавсредств. На сегодняшний день в России этот процесс не урегулирован: не определены ответственные исполнители и источники финансирования таких работ.

Для Ивановской области обозначенная проблема – весьма актуальна. По данным Верхневолжской межрегиональной природоохранной прокуратуры, на территории Ивановской области утилизации ожидают 17 судов. При этом в соседних регионах – в Костромской и Нижегородской областях не имеется затонувших судов, в Ярославской области – 7 требующих утилизации судов.

Напомним, на совещании Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что в бассейне Волги сложилась самая напряженная экологическая ситуация: сюда попадает более трети всех загрязненных стоков. Глава российского правительства также обозначил другие экологические угрозы главной водной артерии России - физический износ и технологическая отсталость очистных сооружений промышленных и муниципальных предприятий, отходы сельского хозяйства, наличие большого количества затонувших плавсредств и т.п. Он поставил первоочередные задачи, которые будут решаться в рамках нового приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги» («Оздоровление Волги»). Среди них – налаживание в Волжском бассейне экологического мониторинга состояния окружающей среды, запуск строительства и модернизации очистных сооружений ЖКХ, внедрение на предприятиях современных технологий по очистке сточных вод и установка автоматизированных систем контроля стоков.

По итогам совещания губернатор Ивановской области Павел Коньков сообщил, что региональным правительством подготовлены предложения по включению порядка двадцати мероприятий в сводный план приоритетного проекта по сбережению Волги. В их числе - строительство очистных сооружений в городе Кинешма и поселке Старая Вичуга; реабилитация рек, впадающих в Волгу; берегоукрепление; реконструкция защитных дамб на реках Волга и Кинешемка; подъем затонувших судов, а также рекультивация объектов накопленного экологического ущерба, расположенных на берегах Волги. Предварительно стоимость реализации всех данных проектов превысит 1 млрд рублей. Помимо этого начата работа по формированию регионального проекта по сохранению и предотвращению загрязнения реки Волга.







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