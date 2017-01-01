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Новости

сегодня, 15:45

Ивановцев научат эффективно взыскивать алименты

24 августа с 14.00 до 17.00 состоится прием уполномоченного по правам ребенка в Ивановской области Татьяны Океанской, а также и.о. главного судебного пристава Ивановской области Светланы Дорофеевой по вопросам взыскания алиментных платежей и принудительного исполнения судебных решений.

Как подать документы в службу судебных приставов для взыскания алиментов? Что грозит должникам в случае длительного уклонения от уплаты алиментов? С каких видов заработка должника удерживаются алименты? Каким образом производится расчет задолженности по алиментам? Как решается проблема определения порядка общения с ребенком в судебном порядке?

На эти и другие вопросы граждане смогут получить исчерпывающие и квалифицированные ответы в ходе совместного приема в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Ивановской области, по адресу: г. Иваново, ул. Багаева, 27, каб. 222.

Запись на личный прием осуществляется по телефону: (4932) 32-61-45., 32-95-43

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  • 45 минут назад
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							"Правительство РФ одобрило предоставление госкредита Белоруссии на сумму 700 млн долларов. ... РФ предоставит Белоруссии государственный финансовый кредит в размере 700 млн долларов на выполнение обязательств Минска перед Москвой по ранее полученному займу." (с) НТВ
    

    
Ну, вы поняли, да? Мы даем белорусам денег, чтобы они вернули нам те деньги, которые ранее взяли в долг. Гениально, чё.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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