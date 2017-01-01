Ивановцев научат эффективно взыскивать алименты

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сегодня, 15:45
Ивановцев научат эффективно взыскивать алименты24 августа с 14.00 до 17.00 состоится прием уполномоченного по правам ребенка в Ивановской области Татьяны Океанской, а также и.о. главного судебного пристава Ивановской области Светланы Дорофеевой по вопросам взыскания алиментных платежей и принудительного исполнения судебных решений.
Как подать документы в службу судебных приставов для взыскания алиментов? Что грозит должникам в случае длительного уклонения от уплаты алиментов? С каких видов заработка должника удерживаются алименты? Каким образом производится расчет задолженности по алиментам? Как решается проблема определения порядка общения с ребенком в судебном порядке?
На эти и другие вопросы граждане смогут получить исчерпывающие и квалифицированные ответы в ходе совместного приема в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Ивановской области, по адресу: г. Иваново, ул. Багаева, 27, каб. 222.
Запись на личный прием осуществляется по телефону: (4932) 32-61-45., 32-95-43
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Комментарии (1)
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Ну, вы поняли, да? Мы даем белорусам денег, чтобы они вернули нам те деньги, которые ранее взяли в долг. Гениально, чё.