В "Гортеплосети" прокомментировали ситуацию с упавшей в люк собакой

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В Гортеплосети подтвердили, что вызов от местных жителей действительно был, только не в субботу, а в воскресенье. В тот же день специалист выехал на место, но собаку не обнаружил. После чего передал информацию в единую диспетчерскую службу. Люки в итоге пришлось закрыть,. Больше сообщений от жителей с 1-й Полевой не поступало. Они не скрывают, что люки после отъезда сотрудника "Гортеплосети" открыли самостоятельно - в противном случае животное сварилось бы заживо.