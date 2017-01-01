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Новости

15 минут назад

В "Гортеплосети" прокомментировали ситуацию с упавшей в люк собакой

В Гортеплосети подтвердили, что вызов от местных жителей действительно был, только не в субботу, а в воскресенье. В тот же день специалист выехал на место, но собаку не обнаружил. После чего передал информацию в единую диспетчерскую службу. Люки в итоге пришлось закрыть, "во избежание травм граждан. Но людям сказали, что готовы обеспечить доступ к люку в случае необходимости". Больше сообщений от жителей с 1-й Полевой не поступало. Они не скрывают, что люки после отъезда сотрудника "Гортеплосети" открыли самостоятельно - в противном случае животное сварилось бы заживо.


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