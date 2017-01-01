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Новости

49 минут назад

Буйный ивановец грозится взорвать дом

Во дворе дома работают спецслужбы - ФОТО
По словам соседей, ночью молодой мужчина в своей квартире на улице Коммунальной выкрикивал угрозы, что взорвет дом. Уже утром он начал бегать по подъезду, кричал, барабанил в двери соседей, бросался из окна бутылками. Около 10:30 соседи вызвали службу 112. На момент приезда нашей съемочной группы во дворе уже дежурили полиция, спасотряд, газовая служба, позднее приехала 6-я бригада скорой помощи. Сейчас удалось попасть в квартиру "буйного". Известно, что молодой человек размахивает ножом. Состоит на учете в психлечебнице (медучреждение закрытого типа). Находится в квартире он постоянно один. Жалобы на него поступают постоянно.

UPD Мужчину все-таки удалось забрать в психлечебницу.


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