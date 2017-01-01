В центре Иванова собаку больше недели не могут достать из люка

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Жители улицы 1-я Полевая попеременно дежурят у люка, куда более недели назад упала крупная собака. Ее неоднократно пытались достать собственными силами, вызывали МЧС, оплатили частного кинолога - все безрезультатно. Пес выл и не подпускал к себе людей от испуга. Сегодня животное попытались достать спасатели областного спасотряда. Они спустились в люк и проползли вдоль труб, но собаку не обнаружили. Не исключено, что она обессилела и забилась в теплосети или же изнемогла от обезвоживания и очень высокой температуры.Вот что рассказывают жители соседнего дома:Подробности смотрите в вечернем выпуске программы "Губерния".