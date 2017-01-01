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Новости

сегодня, 13:59

В центре Иванова собаку больше недели не могут достать из люка

ФОТО
Жители улицы 1-я Полевая попеременно дежурят у люка, куда более недели назад упала крупная собака. Ее неоднократно пытались достать собственными силами, вызывали МЧС, оплатили частного кинолога - все безрезультатно. Пес выл и не подпускал к себе людей от испуга. Сегодня животное попытались достать спасатели областного спасотряда. Они спустились в люк и проползли вдоль труб, но собаку не обнаружили. Не исключено, что она обессилела и забилась в теплосети или же изнемогла от обезвоживания и очень высокой температуры.

Вот что рассказывают жители соседнего дома:"В субботу мы позвонили дежурным теплосетей, надеялись на помощь, а они приехали и закрыли люки. Мы возмутились, что пес сварится заживо, нам сказали, что так проще, и уехали".

Подробности смотрите в вечернем выпуске программы "Губерния".




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Комментарии (6)

	


	

	

		
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									Медведь								
							
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  • сегодня, 14:24
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										+1
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							вот твари								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									99d								
							
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  • 55 минут назад
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										+1
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							Тупоголовые фашисты. Самих бы засунуть туда. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									905ppp								
							
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  • 50 минут назад
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										+1
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							Двоякая ситуация...собачку очень жалко, но может кто ее уже и спас!?
    
А то что люки закрыли это правильно - о людях позаботились.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									HHHhhh777								
							
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  • 43 минуты назад
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										+1
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							А если бы дети или старики в люк провалились, вечно у нас перекос! Собаку жалеем о людях не думаем! Я бы вообще все люки на сварку поставил, а в случае аварии пусть сварку снимают. А то костей не соберешь...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									99d								
							
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  • 37 минут назад
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										+1
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							Что закрыли это правильно. Но для чего собаку обрекать на мучительную смерть? Решили бы вопрос с псом и закрывали бы на здоровье. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ЕщеОдинПрохожий								
							
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  • 42 минуты назад
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										+1
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							А, что у кинологов или МЧС нет ружья с усыпляющими ампулами? Усыпили, достали без проблем. Или это слишком большие расходы на простую собаку?
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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