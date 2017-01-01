На улице Жиделева парковка будет запрещена

На улицах Жиделева (на участке от улицы Громобоя до улицы Демидова) и Демидова (на участке от улицы Жиделева до проспекта Ленина) планируется выполнить мероприятия по ограничению стоянки транспортных средств путем установки дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» совместно со знаками дополнительной информации 8.24 «Работает эвакуатор».

Установка знаков позволит увеличить пропускную способность, повысить безопасность движения транспортных средств и пешеходов, снизить количество дорожно-транспортного происшествий, не допустить создания очага аварийности.

В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» не позднее, чем за 20 дней до установки дорожного знака или нанесения разметки, запрещающих въезд всех транспортных средств в данном направлении, остановку или стоянку транспортных средств либо обозначающих дорогу или проезжую часть с односторонним движением либо выезд на такую дорогу или проезжую часть, граждане информируются о введении соответствующего запрета и (или) изменении схемы организации дорожного движения.

В связи с изложенным, с 01.09.2017 на вышеуказанных участках будет осуществляться фото и видеофиксация нарушений требований Правил дорожного движения Российской Федерации.

Водителям транспортных средств необходимо руководствоваться установленными техническими средствами организации дорожного движения на вышеуказанном участке.

Сообщает: Администрация г. Иваново



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