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Мать убитой Яны считает приговор слишком мягким
Интервью Марины Леоненко сразу после заседания суда ВИДЕОСегодня Ивановский областной суд вынес приговор уроженке Азербайджана Гульхар Ширалиевой. Она признана виновной в убийстве двухлетней Яны Леоненко, внебрачной дочери законного супруга.
Статья 105 часть 2 пункт «В» - «Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно с похищением человека». Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от восьми до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью. Однако женщинам в Российской Федерации не назначается пожизненное заключение.
Напомним, обвинение поддержал лично прокурор области Андрей Ханько. Он попросил для Ширалиевой 13 лет колонии общего режима. Гособвинитель отметил, что были учтены смягчающие обстоятельства, а именно: явка с повинной, наличие у подсудимой двоих малолетних детей, содействие следствию, раскаяние и смешанное расстройство личности.
Судья при вынесении приговора подчеркнул: учел ряд смягчающих обстоятельств, за исключением явки с повинной, поскольку в содеянном Ширалиева призналась лишь под натиском неопровержимых доказательств. Женщину приговорили к 12 годам и 6 месяцам колонии общего режима и выплате компенсации потерпевшей — 2 миллиона рублей.
Мать убитой девочки - Марина Леоненко приговором осталась не довольна. Подчеркнула, что будет подавать апелляционную жалобу. Вот ее интервью сразу после заседания суда.
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Комментарии (2)
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- Русалка28 минут назадОчень жаль девочку, действительно отняли целую жизнь и ни за что. Только из -за животной ревности. Неужели эта убийца не понимала, что ее посадят.Или отсутствие образования и менталитет, рождают такие иллюзии безнаказанности. Теперь она своих сыновей взрослыми дай бог увидит.А маме сил душевных пережить такое горе.
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- макссс26 минут назадлевосудие