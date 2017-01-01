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Новости

сегодня, 12:34

Мать убитой Яны считает приговор слишком мягким

Интервью Марины Леоненко сразу после заседания суда ВИДЕО
Сегодня Ивановский областной суд вынес приговор уроженке Азербайджана Гульхар Ширалиевой. Она признана виновной в убийстве двухлетней Яны Леоненко, внебрачной дочери законного супруга.

Статья 105 часть 2 пункт «В» - «Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно с похищением человека». Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от восьми до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью. Однако женщинам в Российской Федерации не назначается пожизненное заключение.

Напомним, обвинение поддержал лично прокурор области Андрей Ханько. Он попросил для Ширалиевой 13 лет колонии общего режима. Гособвинитель отметил, что были учтены смягчающие обстоятельства, а именно: явка с повинной, наличие у подсудимой двоих малолетних детей, содействие следствию, раскаяние и смешанное расстройство личности.

Судья при вынесении приговора подчеркнул: учел ряд смягчающих обстоятельств, за исключением явки с повинной, поскольку в содеянном Ширалиева призналась лишь под натиском неопровержимых доказательств. Женщину приговорили к 12 годам и 6 месяцам колонии общего режима и выплате компенсации потерпевшей — 2 миллиона рублей.

Мать убитой девочки -  Марина Леоненко приговором осталась не довольна. Подчеркнула, что будет подавать апелляционную жалобу. Вот ее интервью сразу после заседания суда.

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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Русалка								
							
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  • 28 минут назад
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										+1
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							Очень жаль девочку, действительно отняли целую жизнь и ни за что. Только из -за животной ревности. Неужели эта убийца не понимала, что ее посадят.Или отсутствие образования и менталитет, рождают такие иллюзии безнаказанности. Теперь она своих сыновей взрослыми дай бог увидит.А маме сил душевных пережить такое горе.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									макссс								
							
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  • 26 минут назад
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							левосудие								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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