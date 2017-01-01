Мать убитой Яны считает приговор слишком мягким

Интервью Марины Леоненко сразу после заседания суда ВИДЕО



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Сегодня Ивановский областной суд вынес приговор уроженке Азербайджана Гульхар Ширалиевой. Она признана виновной в убийстве двухлетней Яны Леоненко, внебрачной дочери законного супруга.Статья 105 часть 2 пункт «В» - «Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно с похищением человека». Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от восьми до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью. Однако женщинам в Российской Федерации не назначается пожизненное заключение.Напомним, обвинение поддержал лично прокурор области Андрей Ханько. Он попросил для Ширалиевой 13 лет колонии общего режима. Гособвинитель отметил, что были учтены смягчающие обстоятельства, а именно: явка с повинной, наличие у подсудимой двоих малолетних детей, содействие следствию, раскаяние и смешанное расстройство личности.Судья при вынесении приговора подчеркнул: учел ряд смягчающих обстоятельств, за исключением явки с повинной, поскольку в содеянном Ширалиева призналась лишь под натиском неопровержимых доказательств. Женщину приговорили к 12 годам и 6 месяцам колонии общего режима и выплате компенсации потерпевшей — 2 миллиона рублей.Мать убитой девочки - Марина Леоненко приговором осталась не довольна. Подчеркнула, что будет подавать апелляционную жалобу. Вот ее интервью сразу после заседания суда.