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Новости

сегодня, 12:50

Заключенные исправительной колонии №4 будут играть в футбол на новом поле

ФОТО

В исправительной колонии №4 УФСИН России по Ивановской области завершены работы по реконструкции и оборудованию футбольного поля.

Был заново обустроен дренаж, уложен абсолютно новый естественный травяной газон, отремонтированы и покрашены игровые ворота, обустроены скамейки для болельщиков.

- Созданию условий для занятия осужденными спортом в нашем учреждении уделяется большое внимание, - отмечает заместитель начальника колонии Андрей Туманов. – В этом году назрела необходимость благоустроить футбольное поле, и эта задача была успешно выполнена совместными усилиями осужденных и администрации. 

Сообщает: УФСИН по Ивановской области



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