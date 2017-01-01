Новости
сегодня, 12:50
Заключенные исправительной колонии №4 будут играть в футбол на новом поле
ФОТО
В исправительной колонии №4 УФСИН России по Ивановской области завершены работы по реконструкции и оборудованию футбольного поля.
Был заново обустроен дренаж, уложен абсолютно новый естественный травяной газон, отремонтированы и покрашены игровые ворота, обустроены скамейки для болельщиков.
- Созданию условий для занятия осужденными спортом в нашем учреждении уделяется большое внимание, - отмечает заместитель начальника колонии Андрей Туманов. – В этом году назрела необходимость благоустроить футбольное поле, и эта задача была успешно выполнена совместными усилиями осужденных и администрации.
Сообщает: УФСИН по Ивановской области
- оцените новость:
-
(0)
- 219
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации