В Северной Осетии почтили память погибшего ивановского сержанта

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В Мобильном отряде МВД России в Республике Северная Осетия-Алания состоялся траурный митинг, посвященный дню памяти сотрудника сводного отряда милиции УМВД России по Ивановской области старшего сержанта милиции Игоря Порцева, погибшего при исполнении служебного долга.

Утром, 17 августа 2010 года, на контрольно-пропускном пункте, расположенном в селении Чермен Пригородного района Республики Северная Осетия-Алания при проведении сотрудниками милиции регистрационно-досмотровых мероприятий террористом-смертником было приведено в действие самодельное взрывное устройство. В результате теракта Игорь Порцев от полученных осколочных ранений погиб на месте.

Указом Президента Российской Федерации старший сержант милиции Порцев Игорь Юрьевич награжден орденом Мужества (посмертно).

В память о погибшем сотруднике на федеральном контрольно-пропускном пункте «Чермен» и на территории пункта временной дислокации Мобильного отряда МВД России в РСО-Алания были установлены памятники.

В ходе траурного мероприятия сотрудники Отряда почтили память боевого товарища минутой молчания и возложили цветы.

Пресс-центр ВОГОиП МВД России

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