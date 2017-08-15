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Новости

26 минут назад

Вынесен приговор убийце двухлетней девочки

Только что Ивановский областной суд вынес приговор уроженке Азербайджана Гульхар Ширалиевой. Женщина обвинялась в убийстве двухлетней Яны в сентябре 2016 года. 
Долгое время она отрицала свою причастность к преступлению. Однако под тяжестью неопровержимых доказательств и после заключения экспертизы, которая подтвердила ее вменяемость, призналась в содеянном. 
Пояснила, что сделала это из ненависти к матери убитого ребенка. Яна являлась внебрачной дочерью законного супруга Ширалиевой. 
Учитывая все смягчающие обстоятельства, прокурор области Андрей Ханько просил для обвиняемой 13 лет колонии общего режима. 
Суд приговорил ее к 12 годам и 6 месяцам колонии общего режима.

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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									GraveDiggerG								
							
    • 
							
  • 17 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Что за суд, у нас за оскорбление чувств верующий сроки больше дают и режим строже, поганя гнилая система, смягчающие обстоятельств не может быть по отношению к убийце ребенка, если справедливость есть она настигнет тебя в камере тварь 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									хорек								
							
    • 
							
  • 7 минут назад
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    • 
										+1
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							Что за бред? Почему так мало?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ruska								
							
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  • 7 минут назад
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										+1
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							какие смягчающие обстоятельства если она убила девочку из-за ненависти к матери значит она планировала убийство ппц просто слов нету на всю нашу судебную систему убивают, воруют, насилуют и наказание не соизмеримо преступлению! скоро новое наказание будет за воровство легкий шлепок по попе за убийство поставят в угол на час!!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Родичи								
							
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  • 5 минут назад
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										+1
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							Прокуроры и судьи! У Вас дети есть? Вы не забыли что такое справедливость? Стыдно и печально после таких приговоров!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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