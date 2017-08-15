Вынесен приговор убийце двухлетней девочки

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Только что Ивановский областной суд вынес приговор уроженке Азербайджана Гульхар Ширалиевой. Женщина обвинялась в убийстве двухлетней Яны в сентябре 2016 года.Долгое время она отрицала свою причастность к преступлению. Однако под тяжестью неопровержимых доказательств и после заключения экспертизы, которая подтвердила ее вменяемость, призналась в содеянном.Пояснила, что сделала это из ненависти к матери убитого ребенка. Яна являлась внебрачной дочерью законного супруга Ширалиевой.Учитывая все смягчающие обстоятельства, прокурор области Андрей Ханько просил для обвиняемой 13 лет колонии общего режима.Суд приговорил ее к 12 годам и 6 месяцам колонии общего режима.