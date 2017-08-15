Вынесен приговор убийце двухлетней девочки

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15.08.2017 19:38МАТЬ УБИТОЙ ДЕВОЧКИ ПРОСИЛА ДЛЯ ПОДСУДИМОЙ СМЕРТНОЙ КАЗНИ
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Новости
26 минут назад
Вынесен приговор убийце двухлетней девочкиТолько что Ивановский областной суд вынес приговор уроженке Азербайджана Гульхар Ширалиевой. Женщина обвинялась в убийстве двухлетней Яны в сентябре 2016 года.
Долгое время она отрицала свою причастность к преступлению. Однако под тяжестью неопровержимых доказательств и после заключения экспертизы, которая подтвердила ее вменяемость, призналась в содеянном.
Пояснила, что сделала это из ненависти к матери убитого ребенка. Яна являлась внебрачной дочерью законного супруга Ширалиевой.
Учитывая все смягчающие обстоятельства, прокурор области Андрей Ханько просил для обвиняемой 13 лет колонии общего режима.
Суд приговорил ее к 12 годам и 6 месяцам колонии общего режима.
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Комментарии (4)
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- GraveDiggerG17 минут назадЧто за суд, у нас за оскорбление чувств верующий сроки больше дают и режим строже, поганя гнилая система, смягчающие обстоятельств не может быть по отношению к убийце ребенка, если справедливость есть она настигнет тебя в камере тварь
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- хорек7 минут назадЧто за бред? Почему так мало?
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- ruska7 минут назадкакие смягчающие обстоятельства если она убила девочку из-за ненависти к матери значит она планировала убийство ппц просто слов нету на всю нашу судебную систему убивают, воруют, насилуют и наказание не соизмеримо преступлению! скоро новое наказание будет за воровство легкий шлепок по попе за убийство поставят в угол на час!!!!
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- Родичи5 минут назадПрокуроры и судьи! У Вас дети есть? Вы не забыли что такое справедливость? Стыдно и печально после таких приговоров!