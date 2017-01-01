Улицу Калинина снова раскопают

Движение перекроют на три недели

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С 22 августа по 12 сентября движение по улице Калинина в районе пересечения с улицей Фурманова будет закрыто для всех видов транспорта. Связано это с проведением работ по замене тепловой сети ПАО "Т ПЛЮС".Как нам сообщили в пресс-службе ПАО "Т ПЛЮС", участок дороги, который был капитально отремонтирован в прошлом году, затронут не будет.