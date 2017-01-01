Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

42 минуты назад

Улицу Калинина снова раскопают

Движение перекроют на три недели
С 22 августа по 12 сентября движение по улице Калинина в районе пересечения с улицей Фурманова будет закрыто для всех видов транспорта. Связано это с проведением работ по замене тепловой сети ПАО "Т ПЛЮС".

Как нам сообщили в пресс-службе ПАО "Т ПЛЮС", участок дороги, который был капитально отремонтирован в прошлом году, затронут не будет.



  • оцените новость:
  • (0)
  • 419
  • 1







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (1)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Медведь								
							
    • 
							
  • 33 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А можно т-плюс как то обойдётся без раскопок дорог? - Можно по верху пустить,
    
все равно потери на потребителей спишут.
    
 Шахту ройте "метро", и там прокладывайте, нарыли проколов, теперь дороги проваливаются, у головешки на Фрунзе копали прокол - там теперь траншея в асфальте - провал.
    
 Заодно трамвай под землёй пустите								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    •