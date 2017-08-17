Специальная комиссия установила причину пожара в доме зоозащитницы

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На прошлой неделе в программе «Губерния» вышел репортаж о том, что в Приволжском районе рано утром 16 августа до фундамента сгорел дом местной зоозащитницы Ольги Яхонтовой. Семья осталась без документов и каких-либо вещей. Одной из причин пожара, по предположениям Яхонтовых, мог стать поджог. Некоторые негативно относились к благотворительной деятельности Ольги. Однако специалисты, обследовав сгоревший дом, пришли к выводу, что причиной возгорания стала неисправная проводка. Уже сегодня — 22 августа — останки дома будут разобраны и вывезены на свалку.Тем временем, как нам сообщила Ольга Яхонтова, буквально сразу же они начнут укладывать фундамент нового дома. Это стало возможным благодаря помощи неравнодушных людей, откликнувшихся на беду семьи. На сегодняшний день собрано более 100 тысяч рублей. Помощь по-прежнему требуется. Материально можно помочь, перечислив любую сумму на карту «Сбербанка» - 63900217 9005106120.Так же Ольга сообщила, что ей приходят посылки с одеждой, посудой, бытовыми приборами. Почти в каждой записки с трогательными словами поддержки. Семья Яхонтовых выражает всем откликнувшимся сердечную благодарность.