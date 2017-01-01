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сегодня, 12:15Активист молодежной организации «Новый рубеж» занимался торговлей наркотиками
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17 минут назад
Дмитрий Шелякин: "Мурванидзе придумал рабочую тему для наркодилеров"
Руководителя городского исполкома "Единой России" подозревают в потворстве наркоторговцам
Скандал вокруг одного из ивановских лидеров молодежной организации Ивана Вахонина, которого подозревают в распространении наркотиков, набирает обороты.
Иван Вахонин с февраля 2017 года возглавляет проект «Молодая дружина», которая была сформирована на базе молодежного движения «Новый рубеж».
Руководитель движения «Новый рубеж» Борис Мурванидзе (кроме всего прочего возглавляющий ивановский городской исполком «Единой России») заявил, что «…решением общего собрания дружинников Вахонин исключен. В рядах дружины преступникам нет места. Дальше пусть разбираются органы».
Сам Вахонин на своей странице в соцсети написал: «Еще вчера вы были первыми в списке звонков друг у друга, а сегодня проходите мимо, даже не повернув головы. Люди, да что за п…ц вокруг?»
Мурванидзде руководит попечительским советом ДНД “Молодая Дружина” и кроме того возглавляет «гражданский штаб по развитию добровольных народных дружин» в Иванове. (На представленном фото Вахонин играет с Мурванидзе)
Вероятно, не без участия Мурванидзе Вахонину совсем недавно была вручена грамота от МВД "...за оказание содействия в охране общественного порядка".
Депутат Ивановской областной Думы Дмитрий Шелякин прокомментировал скандал так: «Рабочую тему для наркодилеров придумал Борис Мурванидзе. И с полицей бок о бок, и молодежь (главный покупатель) – всегда под рукой… Структура, взаимодействующая с полицией и состоящая из молодежи оказалась привлекательной для наркоторговцев».
«Мурванидзе не смущает, что на руководящих должностях у него оказываются наркоторговцы – удивлен помощник Уполномоченного по правам человека в Ивановской области Александр Коротков. – Я не могу поверить, что руководитель не в курсе, чем занимаются его подчиненные".
Отметим, что хотя на сайте «Нового рубежа» указано, что членами отрядов ДНД “Молодая Дружина” могут стать лица в возрасте от 18 лет, для обучения приглашаются и несовершеннолетние подростки.
«Новый рубеж» получает на свою деятельность кроме всего прочего бюджетные гранты. Так только из областного бюджета "Новый рубеж" за последние годы получил более 800 тысяч рублей.
Как мы сообщали ранее, у одного из домов по улице 1-й Шимановской в Ново-Талицах сотрудниками МВД были задержаны двое молодых людей 25 и 27 лет, у которых полицейские изъяли порядка 20 свертков синтетических наркотиков – 250 грамм «спайса» и более 500 грамм «соли».
По месту жительства у задержанных было изъято еще порядка 300 грамм наркотических средств, весы и фасовочный материал. Для фасовки наркотиков парни снимали коттедж.
Более подробно - в ВИДЕО программы "По горячим следам".
Иван Вахонин с февраля 2017 года возглавляет проект «Молодая дружина», которая была сформирована на базе молодежного движения «Новый рубеж».
Руководитель движения «Новый рубеж» Борис Мурванидзе (кроме всего прочего возглавляющий ивановский городской исполком «Единой России») заявил, что «…решением общего собрания дружинников Вахонин исключен. В рядах дружины преступникам нет места. Дальше пусть разбираются органы».
Сам Вахонин на своей странице в соцсети написал: «Еще вчера вы были первыми в списке звонков друг у друга, а сегодня проходите мимо, даже не повернув головы. Люди, да что за п…ц вокруг?»
Мурванидзде руководит попечительским советом ДНД “Молодая Дружина” и кроме того возглавляет «гражданский штаб по развитию добровольных народных дружин» в Иванове. (На представленном фото Вахонин играет с Мурванидзе)
Вероятно, не без участия Мурванидзе Вахонину совсем недавно была вручена грамота от МВД "...за оказание содействия в охране общественного порядка".
Депутат Ивановской областной Думы Дмитрий Шелякин прокомментировал скандал так: «Рабочую тему для наркодилеров придумал Борис Мурванидзе. И с полицей бок о бок, и молодежь (главный покупатель) – всегда под рукой… Структура, взаимодействующая с полицией и состоящая из молодежи оказалась привлекательной для наркоторговцев».
«Мурванидзе не смущает, что на руководящих должностях у него оказываются наркоторговцы – удивлен помощник Уполномоченного по правам человека в Ивановской области Александр Коротков. – Я не могу поверить, что руководитель не в курсе, чем занимаются его подчиненные".
Отметим, что хотя на сайте «Нового рубежа» указано, что членами отрядов ДНД “Молодая Дружина” могут стать лица в возрасте от 18 лет, для обучения приглашаются и несовершеннолетние подростки.
«Новый рубеж» получает на свою деятельность кроме всего прочего бюджетные гранты. Так только из областного бюджета "Новый рубеж" за последние годы получил более 800 тысяч рублей.
Как мы сообщали ранее, у одного из домов по улице 1-й Шимановской в Ново-Талицах сотрудниками МВД были задержаны двое молодых людей 25 и 27 лет, у которых полицейские изъяли порядка 20 свертков синтетических наркотиков – 250 грамм «спайса» и более 500 грамм «соли».
По месту жительства у задержанных было изъято еще порядка 300 грамм наркотических средств, весы и фасовочный материал. Для фасовки наркотиков парни снимали коттедж.
Более подробно - в ВИДЕО программы "По горячим следам".
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