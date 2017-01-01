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39 минут назад
Десятилетний ребенок ездит по дороге на квадроцикле
ФОТОПост, призыванный обратить внимание сотрудников ГИБДД, появился сегодня в твиттере у зам.главного врача по хирургии детской областной больницы. "#родители - чей ребенок ездит по дорогам на квадроцикле? Для ГИБДД - дети 10-12 лет ездят по дорогам на квадроциклах в Кохме", - сообщает Евгений Игнатьев.
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Комментарии (1)
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- Помидорина5 минут назадОй, а я тоже несколько раз видела этого мальчонку в районе Иваановской и Воробьевской улиц
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