Десятилетний ребенок ездит по дороге на квадроцикле

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Пост, призыванный обратить внимание сотрудников ГИБДД, появился сегодня в твиттере у зам.главного врача по хирургии детской областной больницы. "#родители - чей ребенок ездит по дорогам на квадроцикле? Для ГИБДД - дети 10-12 лет ездят по дорогам на квадроциклах в Кохме", - сообщает Евгений Игнатьев.