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56 минут назад
Андрею Кабанову стало плохо во время судебного заседания
ФОТОСегодня в Ивановском областном суде начались прения по апелляции на приговор бывшего зампреда правительства Андрея Кабанова. Именно он взял первым слово, однако почувствовал себя плохо и попросил разрешения сесть. Но договорить не смог - потребовался перерыв для приема лекарства. Около получаса ушло на обследование медиками, заседание было решено продолжить.
Известно, что у Кабанова помимо гипертонии обострился хронический остеохондроз, он уже 3 недели спит на железной кровати, под матрасом которой находятся деревянные щиты. Адвокаты Кабанова еще раз подчеркнули: с подобным комплексом хронических заболеваний он не может содержаться в таких условиях.
Андрей Кабанов в своей речи говорил о несправедливости и суровости наказания. О доводах - в вечернем выпуске программы "Губерния".
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Комментарии (2)
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- YRA M30 минут назадох бедняжка.прямо слеза течет.мало дали то.там подлечат
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- ataman1965192 минуты назадЭто уже не удивительно,у них у всех так,когда при власти у них никогда ни что не болит,как попадают под арест,так сразу куча болезней проявляется,чтобы их пожалели.
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