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Новости

56 минут назад

Андрею Кабанову стало плохо во время судебного заседания

ФОТО
Сегодня в Ивановском областном суде начались прения по апелляции на приговор бывшего зампреда правительства Андрея Кабанова. Именно он взял первым слово, однако почувствовал себя плохо и попросил разрешения сесть. Но договорить не смог - потребовался перерыв для приема лекарства. Около получаса ушло на обследование медиками, заседание было решено продолжить.

Известно, что у Кабанова помимо гипертонии обострился хронический остеохондроз, он уже 3 недели спит на железной кровати, под матрасом которой находятся деревянные щиты. Адвокаты Кабанова еще раз подчеркнули: с подобным комплексом хронических заболеваний он не может содержаться в таких условиях.

Андрей Кабанов в своей речи говорил о несправедливости и суровости наказания. О доводах - в вечернем выпуске программы "Губерния".


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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									YRA M								
							
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  • 30 минут назад
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										0
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							ох бедняжка.прямо слеза течет.мало дали то.там подлечат								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ataman196519								
							
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  • 2 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
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							Это уже не удивительно,у них у всех так,когда при власти у них никогда ни что не болит,как попадают под арест,так сразу куча болезней проявляется,чтобы их пожалели.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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