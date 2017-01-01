Андрею Кабанову стало плохо во время судебного заседания

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Сегодня в Ивановском областном суде начались прения по апелляции на приговор бывшего зампреда правительства Андрея Кабанова. Именно он взял первым слово, однако почувствовал себя плохо и попросил разрешения сесть. Но договорить не смог - потребовался перерыв для приема лекарства. Около получаса ушло на обследование медиками, заседание было решено продолжить.Известно, что у Кабанова помимо гипертонии обострился хронический остеохондроз, он уже 3 недели спит на железной кровати, под матрасом которой находятся деревянные щиты. Адвокаты Кабанова еще раз подчеркнули: с подобным комплексом хронических заболеваний он не может содержаться в таких условиях.Андрей Кабанов в своей речи говорил о несправедливости и суровости наказания. О доводах - в вечернем выпуске программы "Губерния".