Плесские садоводы страдают из-за знаменитого соседства

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Заезды к садоводческому товариществу, расположенному у трассы, ведущей к легендарной плесской даче, оказались перекопаны. Теперь местные огородники не могут вывезти урожай и вызвать экстренные службы.Новый владелец участка дороги - "Управление автомобильной магистрали Москва – Нижний Новгород». На прошлой неделе асфальт сдавали после ремонта. В качестве последнего штриха подрядчики перекопали заезды к садоводческому товариществу «Виктория». Чтобы дачники не пачкали федеральную дорогу. Местные чиновники встали на сторону огородников и собираются восстановить грунт. Подробности смотрите в вечернем выпуске программе "Губерния".