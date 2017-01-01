Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 17:08

Плесские садоводы страдают из-за знаменитого соседства

ФОТО
Заезды к садоводческому товариществу, расположенному у трассы, ведущей к легендарной плесской даче, оказались перекопаны. Теперь местные огородники не могут вывезти урожай и вызвать экстренные службы.

Новый владелец участка дороги - "Управление автомобильной магистрали Москва – Нижний Новгород». На прошлой неделе асфальт сдавали после ремонта. В качестве последнего штриха подрядчики перекопали заезды к садоводческому товариществу «Виктория». Чтобы дачники не пачкали федеральную дорогу. Местные чиновники встали на сторону огородников и собираются восстановить грунт. Подробности смотрите в вечернем выпуске программе "Губерния".



  • оцените новость:
  • (0)
  • 920
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня