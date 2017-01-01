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3 минуты назад
В Иванове частная фирма вложила 22 миллиона в новый спортзал для школы
Ни город, ни образовательное учреждение на строительство не потратят ни копейкиНовый спортзал площадью больше 700 квадратных метров строит одна из фирм нашего региона. Совместно с благотворительным фондом "Спешите творить добро" инвестор разработал проект, получил разрешение администрации и приступил к строительству. Новый зал обойдется меценату в 22 миллиона рублей - его соединят со зданием 43-й школы переходом. Здесь учатся больше шестисот учеников, 160 из которых - воспитанники кадетского корпуса.
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