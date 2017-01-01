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Новости

5 минут назад

Жители Вичуги обокрали сгоревший дом и прятались от полиции на чердаке

В Вичуге полицейские с поличным задержали подозреваемых в краже из дома. С заявлением обратилась 66-летняя пенсионерка и сообщила, что неизвестные ходят по ее дому и на тележке пытаются вывезти имущество. Это заметила одна из местных жительниц и сообщила хозяйке. Ее дом недавно сгорел, и в нем никто не проживал, этим обстоятельством и воспользовались воры.

По сообщению о преступлении выехала следственно-оперативная группа. Около дома полицейские обнаружили тележку, в которой были газовая колонка, швейная машин, два мотора от станков, вибратор для изготовления стенных блоков, защита от фрезерного станка, три ящика с инструментами и картина.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими по горячим следам были задержаны двое подозреваемых: мужчины прятались на чердачном помещении дворовой пристройки. Фигуранты - ранее судимые за побои, угрозы убийством и кражи местные жители 49 и 57 лет. Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ – помещены в изолятор временного содержания. Установлено, что проникли они в чужой дом через незапертое окно террасы. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба Ивановской области.



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