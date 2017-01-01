Ивановца оштрафовали за песню на страничке "Вконтакте"

поделиться ссылкой:



оцените новость:

(0)

1193

Проверка, в ходе которой был выявлен факт хранения на странице в соцсети запрещенной аудиозаписи, была проведена в августе этого года. Известно, что она была признана экстремистским материалом, но доступ к прослушиванию и скачиванию со страницы ивановца был открыт всем пользователям. В результате было возбуждено дело об административном правонарушении (массовое распространение экстремистских материалов), мужчина привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 1 тысяча рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.