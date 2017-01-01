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Новости

сегодня, 15:34

Ивановца оштрафовали за песню на страничке "Вконтакте"

Проверка, в ходе которой был выявлен факт хранения на странице в соцсети запрещенной аудиозаписи, была проведена в августе этого года. Известно, что она была признана экстремистским материалом, но доступ к прослушиванию и скачиванию со страницы ивановца был открыт всем пользователям. В результате было возбуждено дело об административном правонарушении (массовое распространение экстремистских материалов), мужчина привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 1 тысяча рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.


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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									fox								
							
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  • сегодня, 15:42
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    • 
										+1
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							А как же предупреждение о не законном материале? Сходу в лоб?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Афроевропеец								
							
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  • 53 минуты назад
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										+1
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							Маразм в россии крепчает.  Осталось принять закон - больше одного не собираться, революционные песни не петь								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alexander Umnikov								
							
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  • 35 минут назад
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										+1
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							Я не удивлюсь, если эта песенка была размещена еще ДО включения ее в список экстремистских материалов. И я не удивлюсь, если это песенка "Каскадеры". Да-да, та самая.
    
А проблема заключается в том, что недавно вступил в силу новый закончик, принятый враждебным для россиян сообществом, наделенным таким правом.
    
И вроде бы закон обратной силы не имеет, но... Типа мы наказываем не за размещение, а за распространение. А оно идетсейчас.
    
При этом распространяет кто? Правильно отжатый вконтакте, принадлежащий некоему алихарку.
    
Ведь любой здравомыслящий человек понимает, что чтобы что-то распространять, надо быть собственником либо материала, либо пллощадки.
    
Распространяешь листовки - ты собственник листовки. Но как можно быть собственником вконтакте - я не понимаю.
    
Ну и хинт: берем любой контент у нужного челове на странице. хлобкоробякутский суд признает его экстремистским и закрываем человека.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • 32 секунды назад
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							ХИНТ: Удалите себя с этой гов-сети = всё, оно Вам нужно? оно=г.. оно!
    
То же самое про Мегафно! - Это КГБшная сеть, отжатая у предпринимателя чекистами, так же как и Мегафон, отжатый у "Соник-Дуо-Сонера", пользуешся Мегафном - ты спонсор наших лодырей ментов!
    
 - Почему все терки из за навязанных контент услуг, типа вдруг подключилась порнуха(30р в день поехали) - только у зеленого оператора? - Бабки любым путём!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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