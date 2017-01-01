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Ивановца оштрафовали за песню на страничке "Вконтакте"Проверка, в ходе которой был выявлен факт хранения на странице в соцсети запрещенной аудиозаписи, была проведена в августе этого года. Известно, что она была признана экстремистским материалом, но доступ к прослушиванию и скачиванию со страницы ивановца был открыт всем пользователям. В результате было возбуждено дело об административном правонарушении (массовое распространение экстремистских материалов), мужчина привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 1 тысяча рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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А проблема заключается в том, что недавно вступил в силу новый закончик, принятый враждебным для россиян сообществом, наделенным таким правом.
И вроде бы закон обратной силы не имеет, но... Типа мы наказываем не за размещение, а за распространение. А оно идетсейчас.
При этом распространяет кто? Правильно отжатый вконтакте, принадлежащий некоему алихарку.
Ведь любой здравомыслящий человек понимает, что чтобы что-то распространять, надо быть собственником либо материала, либо пллощадки.
Распространяешь листовки - ты собственник листовки. Но как можно быть собственником вконтакте - я не понимаю.
Ну и хинт: берем любой контент у нужного челове на странице. хлобкоробякутский суд признает его экстремистским и закрываем человека.
То же самое про Мегафно! - Это КГБшная сеть, отжатая у предпринимателя чекистами, так же как и Мегафон, отжатый у "Соник-Дуо-Сонера", пользуешся Мегафном - ты спонсор наших лодырей ментов!
- Почему все терки из за навязанных контент услуг, типа вдруг подключилась порнуха(30р в день поехали) - только у зеленого оператора? - Бабки любым путём!